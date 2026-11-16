"Це моя дружина": син Сумської зробив зізнання про відому актрису

Актор В'ячеслав Хостікоєв відповів на закиди щодо відсутності офіційного штампа в паспорті.

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В'ячеслав Хостікоєв - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, В'ячеслав Хостікоєв

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З ким зустрічається В'ячеслав Хостікоєв

Чому актори не узаконили стосунки

Відомий актор В'ячеслав Хостікоєв відверто висловився про свої багаторічні стосунки з колегою по сцені Анастасією Рулою. В ефірі проєкту "ЖВЛ" пара, яка разом уже 13 років, розкрила подробиці свого особистого життя та пояснила, чому досі не поспішає офіційно оформлювати шлюб.

За словами Анастасії Рулої, у суспільстві їй нерідко доводиться стикатися зі стереотипами та натяками на те, що коханий просто не робить їй пропозицію. Однак сама артистка запевняє: життя без штампа в паспорті - це їхнє спільне й цілком усвідомлене рішення, а свої стосунки вони воліють називати партнерством.

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Анастасія Рула - партнерка В'ячеслава Хостікоєва / фото: instagram.com, Анастасія Рула

"Це мій вибір. Якби це не був мій вільний вибір, ми не були б разом. Це і мій вільний вибір, і його вільний вибір - бути в таких стосунках, у такій формі шлюбу, у такій формі партнерства. Нам більше подобається партнерство", - прокоментувала актриса.

Сам В’ячеслав Хостікоєв повністю поділяє позицію своєї обраниці та зізнається, що вже давно сприймає Анастасію як законну дружину. Актор переконаний, що справжню сім’ю створюють щирі почуття та внутрішня гармонія, а формальності стосуються виключно їхньої пари.

В'ячеслав Хостікоєв - дружина / фото: instagram.com, В'ячеслав Хостікоєв

"Це наша атмосфера, наша сім’я. Це моя дружина. А як ми офіційно оформимо - це наша справа", - підкреслив син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва.

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