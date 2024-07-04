Орбан після провалу у Києві вирушає до Москви: навіщо

Якщо зустріч з Путіним і відбудеться, вона проходитиме на геть новому рівні. Зазвичай візитам такого рівня передує тривала організація.

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Невідомо, чи розповідав Орбан Зеленському про свої плани відвідати Кремль / Коллаж: Главред, фото: flickr

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан, якому не вдалося переконати президента Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів з Путіним, після поїздки в Київ вирушає до Москви, цитує "ЄП" журналіста Саболча Пані.

Візит до Москви заплановано на 5 липня — за кілька днів після поїздки до Києва, зауважив Пані.

За даними джерел журналіста, в угорській делегації також буде глава МЗС Петер Сійярто.

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Водночас у пресслужбі Орбана стверджують, що той 5 і 6 липня братиме участь у саміті Організації тюркських держав в Азербайджані.

Якщо зустріч з Путіним і відбудеться, вона матиме демонстративно новий рівень — адже Орбан поїде вже в статусі головуючого у Раді ЄС.

Зазвичай візитам такого рівня передує тривала організація, тож угорський премʼєр уже мав плани на Росію, ще коли бачився з Зеленським.

"Невідомо, говорив він про свої плани українському президенту чи ні", — пише Європейська правда.

"Орбан хоче стати посередником між РФ, США і Китаєм"

Засновник Інституту центральноєвропейської стратегії, експерт Дмитро Тужанський схильний вважати, що Будапешт веде "подвійну гру" — й Орбан все ж таки вирушить до Москви напрямку чи через Азербайджан.

На думку Тужанського, зараз Орбан прагне стати посередником між Росією, Китаєм та США (у разі, якщо Трамп переможе).

Також премʼєр Угорщини хоче очолити європейських популістів-трампістів, які вдаватимуть не проросійський рух, а тих, хто пропонуватиме "третій варіант" — "коли ти можемо домовитися з обома. Коротше, трампізм у чистому вигляді".

Європейське фінансування Орбан планує виторгувати шляхом шантажу з блокуванням Україні допомоги.

Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Орбан у Києві - головне про візит премʼєра Угорщини

2 липня премʼєр Угорщини Віктор Орбан уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибув до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

До слова, на зустрічі з Зеленським Орбан висунув пропозицію "мирного врегулювання" з Росією шляхом припинення вогню з українського боку. Нагадаємо, сам Зеленський відкинув "варіант миру" від Угорщини.

До речі, так звану "паузу" на полі бою вимагав і сам Путін. На що радник президента США Джейк Салліван ще раніше відреагував дуже емоційно.

"Україна повинна роззброїтися, щоб Росія потім могла вести свою агресію знову?! Це безвідповідально. Це відкидає статут ООН, мораль і просто здоровий глузд", - зауважив Салліван.

Того ж дня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто провів розмову з російським міністром Сергієм Лавровим, яка теж збіглася з поїздкою Орбана до Києва. У заявах жодна зі сторін не приховувала, що Будапешт і Москва обговорювали Україну.

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