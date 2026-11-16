Дрони атаковали Кримський міст: бойова частина впала на праву арку, рух перекрито

За даними моніторів, близько шостої години ранку було влучання по Керченському мосту.

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Кримський міст вранці зазнав удару / Главред, фото: скріншот, google.com/maps, x.com/Krymsky_bridge

Коротко:

Кримський міст зазнав удару

Рух мостом перекрито

Гауляйтер Криму підтвердив атаку

У понеділок, 16 листопада, було завдано удару по Кримському мосту - рух по ньому перекрито.

Як пише Telegram-канал Кримський вітер з посиланням на місцевих жителів, удар по мосту стався близько 6-ї ранку.

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"О 05:38 було атаковано одну з арок судноплавного прольоту мосту. Зараз фахівці перевіряють її стан", - зазначають на каналі.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов підтвердив удар по Керченському мосту.

"У зв’язку з цим рух транспорту буде обмежено орієнтовно до середини дня. Для ліквідації наслідків задіяно всі необхідні служби, у Керчі розгорнуто оперативний штаб", - написав він.

Оновлено. За даними російських джерел та Z-пабліків (зокрема, каналу Mash), бойова частина одного з дронів впала на праву арку з боку Криму. Повідомляється, що внаслідок вибуху конструкція "відхилилася приблизно на 15 градусів". Примітно, що права арка з боку півострова є аркою саме залізничної частини мосту.

Попри заяви про деформацію опори, пропагандистське агентство "РИА Новвости Крым" повідомило, що "рух по залізничній частині мосту відновили". При цьому відомо, що через нічне перекриття руху затримуються чотири потяги, що прямують до Криму.

Що стосується автомобільного руху, то він залишається заблокованим орієнтовно до середини дня. "Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив обмеження на виїзд у бік материкової Росії та закликав місцевих мешканців скоригувати плани поїздок.

На в’їзді на міст з боку Керчі утворився транспортний колапс. За повідомленнями очевидців у місцевих чатах, у черзі застрягли близько 200 автомобілів - водіїв, які стояли в черзі з другої години ночі й уже заїхали на огляд, але в підсумку розвернули назад до кінця затору. У Керчі розгорнули оперативний штаб, а на самому мосту, за заявами окупаційної влади, працюють служби з ліквідації наслідків.

Тим часом Туреччина підняла в повітря розвідувальний "Байрактар", повідомляє моніторингова група "Кримського вітру".

"Над південно-західною частиною Чорного моря чергує розвідувальний БПЛА Bayraktar TB2 Armed Unmanned Aerial Vehicle (UAV) ВМА Туреччини з позивним SHADOW02. Радіус керування Bayraktar TB2 з наземної станції становить 150 км, стеля - 8200 м, автономність - до 27 годин. На БПЛА встановлено багатофункціональний АФАР-радар", - йдеться в повідомленні.

Туреччина підняла в повітря розвідувальний "Байрактар" / t.me/Crimeanwind

Чому ЗСУ не знищують Кримський міст

Прессекретар ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у жовтні заявив, що Кримський міст після трьох атак Сил оборони працює з численними обмеженнями і більше не виконує свою основну функцію. Вантажівки на переправу не пропускають, а паливо та важку броньовану техніку не переправляють через неї.

За його словами, міст - споруда, яку складно знищити. Крім того, Кримський міст - один із найбільш захищених об’єктів противника. За оцінкою Плетенчука, протиповітряну оборону там можна порівняти хіба що з ППО Москви.

"Важко сказати, що стратегічна цінність Кримського мосту зараз висока. Ось символічна цінність і "скрепність" зашкалюють. Але ми за цим не ганяємося. Ведуться атаки по сухопутному коридору, які ускладнюють логістику ворога в Криму, на лівобережжі Херсонської області", – підкреслив Плетенчук.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, командування Чорноморського флоту РФ наказало суттєво збільшити частоту патрулювання акваторії Чорного моря. Тим часом в Україні знову заговорили про можливу відповідь щодо Кримського мосту після ударів РФ по мостах у Києві. Москва посилювала охорону переправи напередодні 8 жовтня – річниці першого удару по мосту.

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") у липні заявив, що Сили оборони планомірно ізолюють Крим. За його словами, Україна свідомо не зачіпає Кримський міст, залишаючи окупантам шлях для виїзду з півострова. Бровді підкреслив, що для загарбників створено "нестерпні умови перебування на півострові".

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Коли Кримський міст буде зруйновано: думка експерта

Керченський міст залишається ключовою ціллю України і може бути зруйнований вже у 2026 році. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов.

"Гадаю, Кримському мосту залишилося недовго. Не виключено, що його зруйнують уже у 2026 році, якщо судити з того, як діє СБУ. А вона, немов бультер’єр, вчепилася в Кримський міст. Центр спеціальних операцій "Альфа" методично знищує засоби ППО навколо нього - як з боку Тамані, так і з боку Керчі", - заявив він.

За його словами, перспективи ліквідації мосту безпосередньо залежать від здатності українських сил "розчистити" повітряний простір над об’єктом, насамперед шляхом знищення систем протиповітряної оборони РФ у Криму та на підступах до нього.

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