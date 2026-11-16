"Отримав оберіг": Вітвіцька показала обличчя сина та важливу сімейну подію

Відома телеведуча та її чоловік Олексій Ситайло провели закриту церемонію хрещення маленького Устима.

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Соломія Вітвіцька - хрещення сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

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Де відбулося таїнство хрещення сина Соломії Вітвіцької

Як подружжя обирало храм для обряду

Популярна українська телеведуча Соломія Вітвицька та її чоловік-військовослужбовець Олексій Ситайло охрестили свого первістка Устима, який з'явився на світ наприкінці вересня. Зворушливими кадрами з сімейного таїнства журналістка поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Для проведення обряду подружжя обрало Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир у Києві, куди запросили лише найрідніших людей та близьких друзів. У опублікованому ролику зірка також вперше показала широкій публіці обличчя свого сина, який вже трохи підріс. Маленький Устим зовсім не боїться камер і впевнено позує перед ними, як і його знаменита мама.

відео дня

Соломія Вітвицька охрестила Устима / скрін з відео

Для урочистого дня Соломія та малюк обрали символічні білосніжні вбрання, тоді як батько сім’ї віддав перевагу святковій військовій формі, прикрашеній вишивкою. Зіркова пара свідомо відмовилася від гучної вечірки, обмежившись теплим сімейним колом.

"Сьогодні Устим отримав свій перший духовний оберіг. Поруч були найрідніші люди та найближчі друзі. А тепер у нього є ще й чудові хрещені, які будуть любити, підтримувати й оберігати його. Ми щасливі, що саме ви поруч!" - написала Вітвіцька.

Як виглядає син Соломії Вітвіцької / скріншот із відео

Раніше телеведуча зізнавалася, що вибір місця для хрещення став для пари важливим компромісом. Оскільки Соломія є греко-католичкою, а Олексій сповідує православ’я, подружжя довго вирішувало, де провести церемонію. У підсумку вони зупинили свій вибір на храмі Православної церкви України.

Відео з хрещення сина Соломії Вітвіцької дивіться тут.

Соломія Вітвіцька (оновл.) / інфографіка: Главред

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