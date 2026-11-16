Удар РФ по Дніпру: під обстріл міг потрапити завод відомої олії "Олейна"

У місті після "прильоту" спалахнула пожежа.

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У місці прильоту в Дніпрі сталася пожежа / Колаж: Главред, фото: t.me/timofii_kucher

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Російська армія завдала удару по харчовому підприємству в Дніпрі

Після влучання на території заводу спалахнула сильна пожежа

Під обстріл міг потрапити відомий завод соняшникової олії "Олейна"

У понеділок, 16 листопада, російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Під удар потрапив об’єкт харчової промисловості. Можливо, йдеться про завод "Олейна" у Дніпрі.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа написав у Telegram, що на місці "прильоту" спалахнула пожежа.

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"Ворог атакував підприємство харчової промисловості в Дніпрі. Там спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих з’ясовуємо", - повідомив голова ОВА.

Волонтер і блогер Тимофій Кучер повідомив, що 16 листопада російська армія завдала удару по заводу "Олейна" у Дніпрі.

Масштаби руйнувань невідомі.

Удар РФ по Дніпру / Фото: t.me/timofii_kucher

Варто зазначити, що "Олейна" - це найпопулярніша торгова марка соняшникової олії в Україні.

Як писав Главред, вранці 16 листопада в Дніпрі пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, місто було атаковане реактивними БПЛА. У результаті було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків. Одна людина загинула, ще десять - отримали поранення. Усі постраждалі госпіталізовані.

РФ готує новий масований удар

Країна-агресор Росія готує новий масований удар по Україні, а серед ймовірних цілей залишаються енергетика та критична інфраструктура. Російські стратегічні бомбардувальники можуть за півдня перелетіти до європейської частини РФ, звідки окупанти здатні завдати наступного удару. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, інформація про підготовку нової атаки надходить уже кілька днів, тому для українських військових вона не є несподіваною.

Ігнат наголосив, що Росія не відмовилася від планів завдавати ударів по енергетичних об’єктах, тому Сили оборони готуються до можливого нападу.

"Ми вже кілька днів отримуємо інформацію про те, що ворог планує черговий удар", - сказав речник.

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