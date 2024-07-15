Робить ставку на Трампа: з чим можуть бути пов'язані нещодавні вояжі Орбана

Вибори США на носі, тому для угорського прем'єра важливо представляти себе, як єдиного європейського політика, що може домовитись з Трампом.

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Орбан надіється стати головним європейським прихильником Трампа / Колаж: Главред, фото: flickr, Orbán Viktor

Нещодавно прем'єр Угорщини Віктор Орбан здійснив так звані мирні вояжі до України, Росії та Китаю, що не сподобалось багатьом представникам країн ЄС. Однак представник угорського у такий спосіб може шукати вигоду перед майбутніми президентськими виборами в США.

Орбан розуміє, що лише перемога Дональда Трампа у Штатах гарантуватиме йому вигідну позицію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма" Олександр Краєв.

"Конфлікт адміністрації президента США Байдена, а до того Обами з угорцями – це дипломатична притча во язицех. Тому що призначати послом відкритого гомосексуаліста і людину, яка працювала в громадському секторі правозахисником того року, коли Орбан ухвалює законопроєкти проти гомосексуалізму і згортає майже всю діяльність громадського сектору в Угорщині – це хороший прояв того, як американська демократична партія ставиться до Орбана", - каже Краєв. відео дня

Натомість прем'єр Угорщини знає, що Трамп його обожнює і це взаємно. Та й недарма Орбан 7 років поспіль з'являється на заходах Республіканської партії та її консервативного крила.

Зараз угорський прем'єр є одним з активних європейських так званих консерваторів, які постійно на слуху в США. І Орбан хоче себе презентувати як єдиного європейського політика, який зможе домовитись з Трампом, тому його обрання буде вигідне Орбану.

Хто такий Олександр Краєв Олександр Краєв – директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма". Директор програми досліджень Трансатлантичного діалогу та взаємин з НАТО Групи стратегічних та безпекових студій. Викладає міжнародну політику в Інституті міжнародних відносин (ІМВ КНУ) та Києво-Могилянській академії (НаУКМА). Дослідницькі інтереси: зовнішня політика та внутрішньополітичні процеси США;

міжнародна політика у Північній Америці;

внутрішня та зовнішня політика Великій Британії;

проблематика ірландського кордону та конфлікту в Північній Ірландії;

міжнародні конфлікти, підходи до пост-конфліктного врегулювання.

"Мирні" вояжі Орбана - що відомо

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, під час візиту угорської делегації в Україну, говорили про те, як наблизити справедливий і тривалий мир.

Після цього прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на зустріч до російського диктатора Володимира Путіна. Під час спілкування Путін одразу ж згадав про Україну та про ультиматуми, які він висовував і раніше щодо припинення війни та передачі деяких територій у власність РФ.

Після серії візитів політика в Україну, Росію та Азербайджан прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що прибув до Пекіна. За його словами, він прибув до Китаю з "мирною місією".

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