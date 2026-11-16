Готується нова масована атака: куди РФ спробує завдати удару

Окупанти не відмовилися від планів бити по енергетичних об'єктах, тому Сили оборони готуються до можливої атаки.

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У Повітряних силах попередили українців про ймовірний удар окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Коротко:

Удар готують уже кілька днів, ціль - енергетика

Бобарудвальники РФ можуть перелетіти на позиції за пів дня

Україна чекає від партнерів ракет і боєприпасів для ППО

Країна-агресорка Росія готує новий масований удар по Україні, а серед імовірних цілей лишаються енергетика та критична інфраструктура. Російські стратегічні бомбардувальники можуть упродовж пів дня перелетіти до європейської частини РФ, звідки окупанти здатні завдати наступного удару. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

За його словами, інформація про підготовку нової атаки надходить уже кілька днів, тож для українських військових вона не є несподіваною.

відео дня

Ігнат наголосив, що Росія не відмовилася від планів бити по енергетичних об'єктах, тому Сили оборони готуються до можливої атаки.

"Ми вже кілька днів отримуємо інформацію про те, що ворог планує черговий удар", - сказав речник.

Навіщо РФ перекидає стратегічну авіацію

Ігнат також пояснив, що Росія, ймовірно, перекидає стратегічну авіацію після ударів по своїх аеродромах, щоб уберегти літаки. Відмовлятися від бомбардувальників ворог не збирається, доки має далекобійні ракети.

"Поки є бомби, поки є ракети, які летять далеко, маю на увазі Х-101, які застосовують, звісно, що ніхто їх списувати не буде", - зазначив Ігнат.

Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

Яку допомогу Україна чекає від партнерів?

Водночас Україна розраховує на посилення військової допомоги від партнерів. Йдеться, зокрема, про боєприпаси для зенітних гармат і літаків, а також про ракети малої та середньої дальності.

Чи зможе ППО відбити масований удар по енергетиці

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду ще у вересні прогнозував, що з початком опалювального сезону Росія зробить ставку на балістику. За його словами, головною мішенню стане саме енергетика.

"Балістичні ракети у великій кількості будуть націлені насамперед на енергетичну інфраструктуру", - наголосив фахівець.

Експерт звернув увагу, що окупанти зберігають потенціал стратегічної авіації, яка запускає крилаті ракети.

"Водночас у них зберігається здатність стратегічної авіації піднімати в повітря шість-вісім літаків", - пояснив Криволап.

Оцінюючи роботу української ППО, експерт назвав її результативність досить високою.

"Зараз рівень збиття досить високий - близько 80%", - зазначив він.

Масований удар по Україні - новини

Як повідомляв Главред, попередження про можливі масовані атаки з'являються приблизно кожні дві доби. 13 листопада моніторингові канали з посиланням на розвідку США попередили про можливий удар по енергетиці протягом 48 годин. Тоді йшлося про 28 балістичних ракет, сім літаків стратегічної авіації та 15 крилатих ракет Калібр.

8 листопада монітори також фіксували загрозу комбінованого удару балістикою та реактивними дронами. За їхніми даними, під загрозою могли опинитися енергетична і газова інфраструктура, логістика Укрзалізниці та аеродроми. На пускових тоді нібито перебували 20 ракет Іскандер-М або KN-23, 16 ракет С-400 і дві гіперзвукові ракети Циркон.

Раніше про плани ворога попереджав і глава держави. 6 листопада Володимир Зеленський заявив, що під прицілом РФ можуть опинитися мости через Дніпро. Президент також закликав партнерів прискорити поставки ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

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