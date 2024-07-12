"Він збирається розв‘язати цю проблему": Орбан поговорив із Трампом про мир

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що зустрівся у США з експрезидентом США Дональдом Трампом і поговорив із ним про мир в Україні.
За словами Орбана, Трамп збирається розв‘язати "цю проблему".
"Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні", - написав Орбан у соцмережі Х.
"Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він збирається вирішити цю проблему!", - сказав він.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Зустріч Орбана і Трампа
Раніше ЗМІ писали, що 11 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушить до Флориди на зустріч із імовірним кандидатом на виборах США від Республіканської партії Дональдом Трампом. Зустріч політиків відбудеться через тиждень після спілкування Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
Візит Орбана до США посилить побоювання, що угорський прем'єр виступає посередником між Путіним і Трампом.
Як заявило одне з джерел Bloomberg, Трамп не просив Орбана закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та Росією. Ця людина описала візит радше як неформальну зустріч.
Візит Орбана в Москву і Пекін
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня відвідав із несподіваним робочим візитом Москву, де провів тригодинні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним.
Путін на пресконференції після переговорів з Орбаном зробив цинічну заяву про завершення війни проти України, вимагаючи, щоб Україна вивела свої війська з чотирьох областей.
Орбан визнав, що позиції Росії та України дуже відрізняються, але пообіцяв продовжувати свої зусилля з урегулювання російсько-української війни.
Після зустрічі з російським диктатором Орбан надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що Путін упевнений у поразці України. Лист датовано 5 липня і надіслано з Азербайджану, куди Орбан вирушив після візиту до РФ.
У листі Орбан пояснив, що під час поїздок в Україну і Росію не виступав від імені всього Євросоюзу, а лише хотів дізнатися про позиції воюючих сторін.
8 липня Орбан також відвідав голову Сі Цзіньпіна в Китаї.
Під час візиту в Пекін прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Китай ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні.
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