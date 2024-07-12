"Він збирається розв‘язати цю проблему": Орбан поговорив із Трампом про мир

Віктор Орбан заявив, що обговорив із Дональдом Трампом шляхи досягнення миру.

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Віктор Орбан і Дональд Трамп зустрілися у США / Фото: x.com/PM_ViktorOrban

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що зустрівся у США з експрезидентом США Дональдом Трампом і поговорив із ним про мир в Україні.

За словами Орбана, Трамп збирається розв‘язати "цю проблему".

"Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні", - написав Орбан у соцмережі Х.

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"Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він збирається вирішити цю проблему!", - сказав він.

Зустріч Орбана і Трампа

Раніше ЗМІ писали, що 11 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушить до Флориди на зустріч із імовірним кандидатом на виборах США від Республіканської партії Дональдом Трампом. Зустріч політиків відбудеться через тиждень після спілкування Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Візит Орбана до США посилить побоювання, що угорський прем'єр виступає посередником між Путіним і Трампом.

Як заявило одне з джерел Bloomberg, Трамп не просив Орбана закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та Росією. Ця людина описала візит радше як неформальну зустріч.

Візит Орбана в Москву і Пекін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня відвідав із несподіваним робочим візитом Москву, де провів тригодинні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Путін на пресконференції після переговорів з Орбаном зробив цинічну заяву про завершення війни проти України, вимагаючи, щоб Україна вивела свої війська з чотирьох областей.

Орбан визнав, що позиції Росії та України дуже відрізняються, але пообіцяв продовжувати свої зусилля з урегулювання російсько-української війни.

Після зустрічі з російським диктатором Орбан надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що Путін упевнений у поразці України. Лист датовано 5 липня і надіслано з Азербайджану, куди Орбан вирушив після візиту до РФ.

У листі Орбан пояснив, що під час поїздок в Україну і Росію не виступав від імені всього Євросоюзу, а лише хотів дізнатися про позиції воюючих сторін.

8 липня Орбан також відвідав голову Сі Цзіньпіна в Китаї.

Під час візиту в Пекін прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Китай ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні.

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