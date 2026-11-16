"Мені не соромно, а було дуже": Могилевська в сльозах розповіла про особистий біль

Виступ учасниці шоу "Голос країни 14" спонукав відому співачку вперше розповісти про пережите.

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Наталія Могилевська - "Голос країни 14" / колаж: Главред, скріншот із відео

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Про що розповіла актриса Альона Якименко

Яке зізнання зробила Наталія Могилевська

Виступ 27-річної української актриси театру та кіно Олени Якименко на проєкті "Голос країни 14" перетворився не просто на музичний номер, а на емоційну розповідь про пережите насильство. Як повідомляє 1+1, дівчина виконала легендарну пісню "Черемшина" і спонукала Наталію Могилевську зробити особисте зізнання.

Алена відкрито розповіла про непрості умови роботи в одному зі столичних театрів та скандал навколо колишнього художнього керівника Андрія Білоуса, пов’язаний із звинуваченнями в домаганнях та ставленні до актрис як до сексуальних об’єктів. Зізнання артистки викликали величезний суспільний резонанс, а сама вона повідомила, що досі відвідує психолога.

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Наталія Могилевська розповіла про пережите насильство / скрін з відео

Емоційна розповідь учасниці глибоко зворушила зіркову тренерку Наталію Могилевську. Не стримуючи сліз, співачка міцно обійняла дівчину і зізналася, що теж неодноразово стикалася з подібним у своєму житті.

"Хочу висловити вам величезну подяку. За своє життя кілька разів я, на жаль, знала, що це таке. Але мені не вистачило сміливості про це сказати", - зізналася артистка.

Наталія Могилевська не стримала сліз / скрін з відео

Могилевська не стала вдаватися в подробиці пережитого, проте підкреслила, що в минулому відчувала пекучий сором. Тепер же вона щиро захоплюється сміливістю молодих жінок, які не бояться говорити правду.

"Я дуже щаслива, що ти є. Сьогодні в мене є і сміливість, і бажання сказати про це. І мені не соромно, а раніше було дуже соромно! Я тобі дуже вдячна", - заявила Наталія Могилевська.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

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