"Ви виграєте війну": принц Гаррі прибув до України і зробив важливу заяву

Ви дізнаєтеся:
- Навіщо принц Гаррі приїхав до України
- Яку заяву він зробив
Британський принц Гаррі вже вчетверте з початку повномасштабного вторгнення відвідав Україну. Герцог Сассекський побував у Львові, де взяв участь у першій міжнародній конференції з питань військової травми Superhumans War Trauma. Відео візиту члена британської королівської родини з’явилося в Instagram.
Виступаючи перед українськими медиками та іноземними експертами, принц Гаррі звернув увагу на те, як радикально змінилася роль України у світовій медичній спільноті. За його словами, сьогодні українські фахівці володіють унікальними знаннями, які переймають їхні закордонні колеги.
"Міжнародні партнери протягом багатьох років приїжджали, щоб підтримати Україну та поділитися своїм досвідом. Тепер я розумію, що ролі змінилися. Адже Україна зараз переживає такі реалії війни, яких жодна інша країна раніше не знала. Ви - єдине ціле, і цю єдність дійсно варто берегти. Дякую за ваш час і зусилля. Дякую за ваш досвід. Слава Україні!", - зазначив принц Гаррі.
Також герцог Сассекський зробив життєстверджуючу заяву про закінчення війни та нову роль України у світі.
"Ви виграєте війну, а потім досягнете успіху, оскільки засвоїте уроки минулого", - заявив принц Гаррі зі сцени.
Крім того, під час свого візиту до Львова він відвідав Всеукраїнські Ігри Непокорених, де особисто вболівав за українських воїнів на змаганнях з регбі на кріслах колісних. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький, нагадавши, що саме принц Гаррі у 2014 році заснував рух Invictus Games.
"І це особливо зворушливо, адже саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games. А тепер він приїхав до України, щоб бути поруч із нашими захисниками, для яких спорт став важливою частиною відновлення після поранень", - зазначив Козицький.
Нагадаємо, що за підсумками всеукраїнських змагань у Львові буде сформовано національну збірну з 60 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть Україну на міжнародних Іграх Нескорених у 2027 році.
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