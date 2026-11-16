"Ви виграєте війну": принц Гаррі прибув до України і зробив важливу заяву

Герцог Сассекський виступив на міжнародній конференції у Всеукраїнському центрі військової травми Superhumans та відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених.

https://glavred.net/stars/vy-vyigraete-voynu-princ-garri-pribyl-v-ukrainu-i-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-10812554.html Посилання скопійоване

Принц Гаррі в Україні / колаж: Главред, фото: facebook.com, Максим Козицький

Ви дізнаєтеся:

Навіщо принц Гаррі приїхав до України

Яку заяву він зробив

Британський принц Гаррі вже вчетверте з початку повномасштабного вторгнення відвідав Україну. Герцог Сассекський побував у Львові, де взяв участь у першій міжнародній конференції з питань військової травми Superhumans War Trauma. Відео візиту члена британської королівської родини з’явилося в Instagram.

Виступаючи перед українськими медиками та іноземними експертами, принц Гаррі звернув увагу на те, як радикально змінилася роль України у світовій медичній спільноті. За його словами, сьогодні українські фахівці володіють унікальними знаннями, які переймають їхні закордонні колеги.

відео дня

Принц Гаррі - Ігри Нескорених / фото: facebook.com, Максим Козицький

"Міжнародні партнери протягом багатьох років приїжджали, щоб підтримати Україну та поділитися своїм досвідом. Тепер я розумію, що ролі змінилися. Адже Україна зараз переживає такі реалії війни, яких жодна інша країна раніше не знала. Ви - єдине ціле, і цю єдність дійсно варто берегти. Дякую за ваш час і зусилля. Дякую за ваш досвід. Слава Україні!", - зазначив принц Гаррі.

Також герцог Сассекський зробив життєстверджуючу заяву про закінчення війни та нову роль України у світі.

Принц Гаррі з українськими ветеранами / фото: facebook.com, Максим Козицький

"Ви виграєте війну, а потім досягнете успіху, оскільки засвоїте уроки минулого", - заявив принц Гаррі зі сцени.

Крім того, під час свого візиту до Львова він відвідав Всеукраїнські Ігри Непокорених, де особисто вболівав за українських воїнів на змаганнях з регбі на кріслах колісних. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький, нагадавши, що саме принц Гаррі у 2014 році заснував рух Invictus Games.

Принц Гаррі відвідав Львів / фото: facebook.com, Максим Козицький

"І це особливо зворушливо, адже саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games. А тепер він приїхав до України, щоб бути поруч із нашими захисниками, для яких спорт став важливою частиною відновлення після поранень", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, що за підсумками всеукраїнських змагань у Львові буде сформовано національну збірну з 60 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть Україну на міжнародних Іграх Нескорених у 2027 році.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що участь Олени Якименко у шоу "Голос країни 14" запам’яталася глядачам проникливим виконанням пісні "Черемшина". Її виступ переріс у відверту розмову про пережите насильство, що змусило Наталію Могилевську поділитися власною історією.

Також В'ячеслав Хостікоєв поділився подробицями роману з колегою Анастасією Рулою, з якою перебуває у стосунках уже багато років. Він зізнався, що подумки давно вважає її своєю дружиною, зазначивши, що для міцної сім'ї важливі щирі почуття, а не формальності.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред