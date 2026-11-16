Росія завдала удару по житлових будинках у Дніпрі: є жертви, 10 осіб поранено

Усі постраждалі госпіталізовані. Двоє чоловіків віком 26 та 47 років перебувають у важкому стані.

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Росія атакувала Дніпро 16 листопада 2026 року / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

Ранковий удар БПЛА пошкодив будинки та автомобілі в Дніпрі

Загинула одна людина, десятеро - отримали поранення

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані

Вранці в понеділок, 16 листопада, у Дніпрі пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, місто було атаковане реактивними БПЛА. В результаті було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків. Є постраждалі.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Андрій Ганжа, вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила балкони. Одна людина загинула, ще десятеро - отримали поранення. Усі постраждалі госпіталізовані.

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"44-річна жінка отримала поранення внаслідок атаки росіян на Дніпро. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості", - розповів чиновник.

Загорілися автомобілі на дорозі. На місці працюють усі служби.

Двоє чоловіків 26 і 47 років - у важкому стані.

Ганжа також показав фото понівечених багатоповерхівок після однієї з ранкових атак росіян на Дніпро.

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, у результаті російського удару по Павлограду 14 листопада 10 осіб отримали поранення, є загиблий. Чотири жінки, троє чоловіків і 7-річний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

13 листопада країна-агресор Росія атакувала ударними дронами Київ, Рівне та Вінницю. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та дитячий садок; за даними місцевої влади, поранено щонайменше десять осіб.

12 листопада реактивні дрони атакували Київ. У Солом’янському районі після влучання БПЛА у дев’ятиповерховий будинок сталася пожежа з третього по шостий поверх. До цього КГВА оголосила в столиці жовтий рівень небезпеки через загрозу дронів.

Рівні повітряних тривог / Інфографіка: Главред

Коли Росія може завдати масованого удару по Україні: прогноз

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в коментарі ТСН.ua припустив, що наступну масштабну атаку Росія може провести найближчим часом. За його оцінкою, удар обмеженим боєкомплектом можливий через тиждень, а масований - через півтора-два тижні.

"Що стосується розвідувального удару - протягом 24–48 годин росіяни, керуючись інформацією про цілі, можуть його завдати. Якщо цього не станеться, то наступну атаку обмеженим боєкомплектом можуть здійснити через тиждень. Масований - через півтора-два тижні (коли температура повітря стане нижчою за нинішню)", - зазначив Коваленко.

Аналітик також пояснив, скільки часу знадобиться Росії, щоб підготувати такий обстріл, і пов’язав це з початком розмов про зустріч в Абу-Дабі.

"Для того щоб підготувати обстріл України обмеженим комбінованим боєкомплектом, Росії знадобиться близько тижня-півтора максимум", - уточнив він.

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