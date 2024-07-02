"Припинення вогню" і глобальна угода: про що говорили Зеленський та Орбан

Володимир Зеленський розповів про майбутній двосторонній документ між Україною та Угорщиною.

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Володимир Зеленський зустрівся з Віктором Орбаном / t.me/ermaka2022

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, під час візиту угорської делегації в Україну, говорили про те, як наблизити справедливий і тривалий мир.

"Дякую Угорщині за участь у Саміті миру і підтримку комюніке - ця робота у форматі Саміту миру дійсно допомагає зупинити війну", - підкреслив Зеленський у своєму Telegram.

Президент уточнив, що з Орбаном обговорив найбільш принципові питання - торгівлю, транскордонне співробітництво, інфраструктурні та енергетичні питання.

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"Загалом зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою нового двостороннього документа між нашими державами - документа, який регулюватиме всі наші взаємовідносини, який базуватиметься на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною й Угорщиною та дасть змогу нашим народам користуватися всіма благами єдності в Європі", - зазначив Зеленський.

Дивіться відео - зустріч Зеленського та Орбана:

/ Скриншот

Що відомо про переговори Зеленського з Орбаном

Як повідомляє "Європейська правда", сторони домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Вони підкреслили, що двостороння зустріч стала важливим кроком для розв'язання проблем, накопичених протягом тривалого часу.

Зі свого боку Орбан сказав, що переговори наблизили дві країни до можливого підписання нової угоди.

"Ми хочемо налагодити відносини між нашими країнами, ми хочемо підписати глобальну угоду про співпрацю з Україною, подібну до тих угод, які у нас діють з іншими сусідами Угорщини", - сказав прем'єр Угорщини.

Крім того, Орбан заявив, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, а також має намір допомагати Україні в період свого головування в раді ЄС.

Пропозиція про "припинення вогню"

Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мир - це важливе питання. Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінуємо всі ініціативи пана Зеленського заради досягнення миру. Я розповів Зеленському, що ці ініціативи потребують багато часу. І саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - заявив Орбан.

Він також сказав, що "дуже вдячний Зеленському за його думку з цього питання".

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Орбан назвав мету візиту до Києва

Сам Орбан наголосив на важливості його візиту для розв'язання проблем, що стоять перед ЄС під час головування Угорщини в Європейській раді.

"Метою головування Угорщини є сприяння вирішенню проблем, що стоять перед Європейським Союзом. Саме тому я здійснюю свою першу поїздку до Києва", - написав Орбан у Facebook.

Він проілюстрував спільну фотографію з президентом України Володимиром Зеленським.

Відносини України та Угорщини - останні новини за темою

Як повідомлялося раніше, представники влади Угорщини на зустрічі послів країн Євросоюзу 29 травня блокували схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу - нібито через питання прав національних меншин. Про це писав редактор "Радіо Свобода" з європейських питань Рікард Джозвяк.

За його інформацією, Угорщина блокувала Україну через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Віктор Орбан погодився підтримати початок вступних переговорів про членство України в ЄС за умови, що Київ публічно зобов'яжеться виконати 11 вимог Будапешта, серед яких - визнати все Закарпаття "традиційно угорським".

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