ЗСУ відтіснили росіян на важливій ділянці фронту: ISW показав зміни на карті

Водночас окупанти намагаються інфільтруватися на Харківщині та в Запорізькій області, а під Слов’янськом посилили авіаудари.

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Росія готує новий удар по фронту: які напрямки стануть головними восени / Колаж: Главред, фото: Генштаб, Суспільне

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відео дня

ЗСУ просунулися на південь від Новопавлівки

На Добропільщину припадає близько 40% боїв на фронті

У Костянтинівці бої тривають на вулицях міста

Сили оборони просунулися вздовж північного берега річки Вовча на південь від Новопавлівки, на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Найбільше штурмів окупанти тим часом ведуть на Добропільському напрямку, але просунутися там не можуть, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Відхід росіян із цієї ділянки підтверджують і інші джерела. За даними військового оглядача Костянтина Машовця від 15 листопада, підрозділи РФ залишили Філію на південь від Новопавлівки й відійшли до Дачного, яке лежить південно-східніше. Того ж дня російський мілблогер визнав, що армія РФ не тримає позицій на північний захід від Дачного.

Мапа ISW / Фото: Інститут вивчення війни (ISW)

Добропільський напрямок 14–15 листопада залишався найгарячішою ділянкою: тут фіксували приблизно 40% усіх бойових зіткнень на фронті. Попри таку інтенсивність, окупанти не просунулися.

Мапа ISW / Фото: Інститут вивчення війни (ISW)

Вуличні бої в Костянтинівці та дрони "Рубікону" під Слов’янськом

Українські підрозділи продовжують утримувати позиції в Костянтинівці та забезпечувати їх усім необхідним. Речник бригади, що воює на цьому напрямку, 15 листопада заявив, що бої з росіянами точаться безпосередньо на вулицях міста.

На Слов’янському напрямку 14–15 листопада росіяни вели обмежені наступальні дії вздовж південного берега Сіверського Дінця та на південний схід від Слов’янська. Водночас вони посилили авіаудари по українських позиціях у цьому районі.

За інформацією українського військового джерела від 14 листопада, окупанти цілять в українську логістику, засоби розвідки та піхоту, зокрема у східній частині міста. Частина ударів припадає на російські підрозділи безпілотних систем. Серед них - елітний центр "Рубікон" і 82-й окремий полк безпілотних систем. Полк входить до Сил безпілотних систем РФ і оперативно підпорядкований 3-й загальновійськовій армії Південного військового округу.

Інфільтрації на Харківщині та в Запорізькій області

На Вовчанському напрямку росіяни нещодавно провели інфільтраційну операцію на північний схід від Харкова. На геолокованих кадрах, які оприлюднили 15 листопада, видно, як українські військові б’ють по позиції на південний схід від Малої Вовчої, куди раніше проникли окупанти.

Мапа ISW / Фото: Інститут вивчення війни (ISW)

Схожа ситуація на Куп’янському напрямку: росіяни намагалися інфільтруватися на північ від Куп’янська. Згідно з відео від 15 листопада, ЗСУ вразили позицію на східній околиці Дорошівки, яку перед тим зайняли загарбники.

Мапа ISW / Фото: Інститут вивчення війни (ISW)

На Гуляйпільському напрямку окупанти пробували просочитися на позиції на північний захід від Гуляйполя. Геодані, опубліковані 14 листопада, свідчать про удар українських військових по позиції на захід від Добропілля Запорізької області, куди раніше пробралися росіяни.

На які міста націлилися росіяни - думка експерта

Полковник ЗСУ у відставці Сергій Грабський в ефірі Радіо NV розповів, що Добропілля та Костянтинівка можуть опинитися під контролем російських окупантів, якщо Сили оборони не отримають додаткового поповнення особового складу. Стратегічне завдання Кремля залишається незмінним - захопити весь Донбас.

Костянтинівка / Інфографіка : Главред

За словами експерта, скорочення кількості напрямків активного російського наступу не означає, що загроза минула. Попри значні втрати, російські війська продовжуватимуть просуватися вперед.

"Я дуже обережно кажу про стабілізацію, я далекий від ейфорії. Коли ми кажемо про звуження ділянок, на яких противник веде наступальні бойові дії, то абсолютно природно, що вони понесли шалені втрати, але при цьому задача, яка була поставлена, не була відкликана, не змінена", - наголосив Грабський.

Він зазначив, що для запобігання прориву необхідно посилювати українські підрозділи додатковими ресурсами та особовим складом. Водночас без належного поповнення експерт не береться гарантувати утримання позицій у Костянтинівці, на околицях Часового Яру та в Добропіллі.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ просунулася на Донеччині та Харківщині.

Крім того, окупанти штурмують український "пояс фортець" на Донеччині одночасно з чотирьох напрямків: з півночі, сходу, півдня та південного заходу. Ворог вже дістався Костянтинівки, яка замикає з півдня головну лінію оборони на Донбасі, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Саме Костянтинівку експерти вважають крайньою південною точкою цього оборонного рубежу. Тому вихід ворога до міста означає, що бої наблизилися до ключової укріпленої зони регіону.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявляв, що російські окупаційні війська можуть спробувати переправити піхоту з окупованих Олешок через Дніпро до околиць Херсона або в саме місто.

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