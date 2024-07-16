У Європі відреагували на 'мирний план' Орбана: аналітики розкрили деталі

Інші міністри закордонних справ ЄС хочуть "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС".

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Орбан пропонує "свій" мирний план / колаж: Главред, фото: пресслужба Європарламента, Вікіпедія

Представники Європейського Союзу продовжують вживати заходів, щоб продемонструвати неприєднання ЄС до політичної позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни в Україні.

Речник Комісії ЄС Ерік Мамер 15 липня заявив, що через нещодавні дії Орбана лідери ЄС, що він включаючи президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, не братимуть участі в неформальних зустрічах під керівництвом Угорщини, передають аналітики ISW.

За даними видання Politico, троє невідомих дипломатів ЄС заявили, що верховний комісар ЄС Жозеп Боррель проведе "офіційне засідання ради із закордонних справ одночасно з самітом із закордонних справ Угорщини в Будапешті наприкінці серпня 2024 року.

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Інші міністри закордонних справ ЄС хочуть "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС". Міністр у справах ЄС Швеції Джесіка Росволл повідомила Reuters 11 липня, що Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща направлятимуть державних службовців лише на засідання уряду, пов’язані з головуванням Угорщини в Раді ЄС у липні 2024 року, і що інші країни ЄС розглядають подібне.

"Мирний план" Віктора Орбана 2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні. Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів. "Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

Нагадаємо, що в ISW розкрили цинічні умови Кремля щодо мирних переговорів. Постійні спроби Росії стверджувати, що Україна відмовляється від "розумних" вимог, мають на меті виставити Київ нерозумною стороною.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін готовий вести переговори про мир. Він також наголосив, що попередня агресивна поведінка Кремля говорить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод.

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