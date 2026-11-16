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Москва заявила про атаку понад 600 дронів за 15 годин: що відомо про масований удар

Дар'я Пшеничник
16 листопада 2026, 08:14
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Про збиття дронів мер російської столиці повідомляв кілька разів, але жодного слова не сказав про пошкодження.
Москва, дрон всу
Масована атака БпЛА на Москву тривала 15 годин / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/robert_magyar

Коротко:

відео дня
  • На Московський регіон нібито летіло близько 600 дронів
  • Собянін заявив про 191 збитий дрон на підльоті до Москви
  • Про наслідки атаки російська влада мовчить

На Московський регіон з вечора 15 листопада до ранку 16 листопада летіло близько 600 безпілотників. Про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін. За його словами, 191 дрон "нейтралізували" на підльоті до Москви, а частину нібито знищили ще "на далеких рубежах".

Дані, які навів Собянін, охоплюють період з 16:00 15 листопада до 07:00 16 листопада за київським часом. Підсумкову заяву мер оприлюднив о 07:20.

Протягом ночі Собянін кілька разів повідомляв про роботу ППО та збиття безпілотників, які нібито прямували до міста. Станом на 01:29 у своєму Telegram-каналі він звітував щонайменше про 34 збиті дрони.

Про наслідки атаки – жодного слова

Попри регулярні повідомлення про збиття, російська влада обходить питання про те, чи вдалося дронам долетіти до цілей. Собянін не розкрив жодних даних про наслідки атаки чи можливі руйнування.

Окремі цифри від Міноборони РФ

Своєю статистикою поділилося й Міністерство оборони Росії. У відомстві заявили, що з 08:00 до 20:00 15 листопада російська ППО нібито перехопила та знищила 230 безпілотників.

За версією міністерства, дрони збивали над Бєлгородською, Брянською та Курською областями, над тимчасово окупованим Кримом, а також над акваторією Чорного моря.

Дрон Лютий инфографика
Дрон Лютий / Інфографіка: Главред

Чи змінять удари вглиб Росії хід війни

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду зазначив, що на російський терор Україна має відповідати ударами по території ворога.

"Протистояти такому терору можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії", - наголосив він.

Говорячи про розвиток далекобійних можливостей, комбат звернув увагу на темп, з яким Сили оборони нарощують дальність ударів.

"Ми швидко розвиваємося у сфері БПЛА та нарощуємо удари вглиб: в новинах можна побачити, як Сили оборони кожні 2-3 тижні перевершують рекорди щодо далекобійності", - пояснив "Лука".

За його прогнозом, згодом до безпілотників долучаться й українські ракети, що дасть змогу завдавати комбінованих ударів.

"Якщо продовжимо працювати у такому темпі, до безпілотників доєднаються й нові вітчизняні ракети. І тоді ми зможемо запропонувати росіянам комбіновані удари у відповідь", - зазначив військовий.

Водночас він підкреслив принципову різницю між цілями сторін.

"Причому на відміну від противника, який тероризує цивільне населення, ми б'ємо по об'єктах інфраструктури та вибиваємо логістику", - підсумував комбат.

Удари вглиб РФ - новини за темою

Главред писав, що в ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по двох об’єктах, з яких війська РФ запускають у небо літаки та ударні дрони. Важливою ціллю став аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області, розташований приблизно за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, в у ніч на 7 листопада ракетні війська, задіявши берегові комплекси ВМС ЗСУ, уразили завод "Протон-Електротекс" в Орлі, який випускає компоненти для "Іскандерів". Продукція підприємства використовується, зокрема, в ракетах "Іскандер-М" і зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С1".

Сили оборони також системно б'ють по російській дроновій інфраструктурі. 8 листопада Генштаб повідомив, що за добу уражено чотири пункти управління безпілотниками, зокрема підрозділ "Рубікону" в тимчасово окупованому Бердянську. У Генштабі тоді наголосили, що кожен виведений з ладу пункт управління означає менше російських дронів над українськими позиціями.

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