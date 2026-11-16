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Росія запустила по Україні 158 дронів: ППО знешкодила більшість, але є влучання

Дар'я Пшеничник
16 листопада 2026, 10:16
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Дронова атака тривала всю ніч, а зранку частина ударних безпілотників ще залишалася в повітрі.
ПВО, дрон, Шахед
РФ атакувала Україну з семи напрямків / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росія атакувала Україну 158 дронами, 77 з них – реактивні
  • ППО збила або подавила 131 ворожу ціль
  • Влучання зафіксовано на 19 локаціях, уламки – ще на 11

відео дня

У ніч на понеділок, 16 листопада, Росія атакувала Україну 158 ударними безпілотниками, і майже половина з них були реактивними Shahed. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 131 дрон, проте влучання зафіксовано на 19 локаціях, повідомили Повітряні сили.

Ще на 11 локаціях упали уламки збитих цілей. Станом на 08:00 кілька ударних дронів ще були в повітрі, бойова робота тривала.

Звідки запускали дрони

Атака розпочалася о 18:00 15 листопада. Окрім Shahed, з яких 77 були реактивними, ворог використав безпілотники "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Дрони запускали з п'яти напрямків на території Росії: з Орла, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська. Ще дві точки запуску розташовані в тимчасово окупованому Криму – Чауда та Гвардійське.

Результати роботи ППО

За попередніми даними, станом на 08:00 оборонці неба знешкодили 131 ворожу ціль. Серед них – Shahed, зокрема 55 реактивних, а також "Гербери" та безпілотники інших типів.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому Україні потрібна власна протибалістична оборона

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду пояснював, що проти балістики в України досі дуже обмежений арсенал засобів.

"А от балістичні ракети можуть перехопити тільки ЗРК Patriot і SAMP/T. Інші засоби ППО, навіть винищувачі, їх не перехоплюють", - наголосив експерт.

Говорячи про те, чому Росія робить ставку саме на такі удари, Коваленко звернув увагу на складність їх виявлення.

"Росіяни зараз роблять ставку саме на балістику, оскільки, по-перше, балістичні ракети важко перехопити, а, по-друге, їх не потрібно прив'язувати до авіаційного чи морського носія, яких і так обмаль", - пояснив він.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Главред писав, що 15 листопада російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишалася без електропостачання.

Армія країни-агресора РФ у суботу, 14 листопада, нанесла удар по Павлограду Дніпропетровської області. В результаті російської атаки 10 осіб отримали поранення, є загиблий, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Нагадаємо, країна-агресор Росія у п'ятницю, 13 листопада, вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини, серед них - двоє дітей.

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