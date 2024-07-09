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Орбан написав таємного листа керівництву ЄС і розкрив плани Путіна щодо України

Анна Ярославська
9 липня 2024, 10:24
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У листі Орбан скупо згадує позицію Зеленського, але докладно переказує погляди російського диктатора Путіна.
Віктор Орбан, Володимир Зеленський
Віктор Орбан зустрівся із Зеленським і Путіним і після написав таємного листа керівництву ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним відправив голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що впевнений у поразці України у війні з країною-агресором РФ. Лист датовано 5 липня та надіслано з Азербайджану, куди Орбан вирушив після візиту до РФ.

Як повідомляє розслідувальний проєкт "Система", документ не призначений для широкої публіки. Журналісти отримали його від європейського чиновника. Його справжність підтвердили ще два чиновники ЄС.

У листі Орбан пояснив, що під час поїздок в Україну і Росію не виступав від імені всього Євросоюзу, а лише хотів дізнатися про позиції воюючих сторін.

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Орбан докладно переказує погляди Путіна і стверджує, що російська влада впевнена, що "час не на боці України, а на боці російських сил".

"Президент Росії був здивований тим, що президент України відкинув тимчасове припинення вогню. За словами президента Росії, вони готові розглянути будь-яку пропозицію про припинення вогню, яка не слугуватиме прихованій передислокації та перегрупуванню українських сил", - зазначає Орбан у листі Мішелю.

У бесіді з угорським прем'єром Путін не згадував про російські втрати на фронті, зате багато розповідав про свої підрахунки українських втрат. Орбан із посиланням на Путіна наводить цифру в 40-50 тисяч на місяць.

Зазначимо, Зеленський говорив у лютому 2024 року, що Україна втратила 31 тисячу військових убитими, у 2023 році американські джерела повідомляли про 70 тисяч загиблих і 120 тисяч поранених українських військових.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Мирні переговори РФ і України - про що говорили Путін і Орбан

Орбан зазначає, що і Москва, і Київ готові до мирних переговорів лише за участю обох сторін. Це єдиний момент у листі, коли Орбан детально переказує позицію України щодо переговорів. Як відомо, після саміту миру в Швейцарії Україна заявила, що на наступний саміт запросить Росію.

Орбан пише, що Путін, як і раніше, вважає стамбульський документ актуальним і особливо посилається на його п'ятий пункт, у якому "конкретизуються міжнародні гарантії безпеки, які будуть надані Україні".

Про зміст п'ятого пункту писала газета The New York Times. У ньому йдеться про те, що в разі нападу на Україну, яка перебуває в нейтральному статусі, держави-гаранти надавали б їй допомогу для збереження безпеки. Російська сторона наполягала на тому, щоб кожна з держав-гарантів (включно з Росією) мала б право вето на цю військову допомогу.

Другий документ, про який Орбан поговорив із Путіним, - це так званий "Китайсько-бразильський мирний план" (офіційно меморандум має назву "Спільні домовленості між Китаєм і Бразилією щодо політичного врегулювання української кризи"). У переказі Орбана коментар звучить скупо: план "перебуває на розгляді російської сторони".

За словами Орбана, Путін не став відповідати на пряме запитання про ставлення до "мирного плану Зеленського" і Саміту миру, який відбувся у Швейцарії в червні з ініціативи України. Російський лідер лише знову заговорив про стамбульське комюніке.

Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року.

10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке".

Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували.

24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року.

Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

"Мирний план" Віктора Орбана

2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні.

Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів.

"Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

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