Орбан летить на зустрічдо Путіна: що везе скандальний прем'єр в Москву

Схоже, що літак скандального прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана направився в Москву.

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Віктор Орбан летить у Москву / колаж: Главред фото: Уніан, flickr

Після того, як Віктор Орбан побував у Києві та поспілкувався із президентом України Володимиром Зеленським, сьогодні, 5 липня, його літак вилетів із Будапешта та був поміченим у повітряному просторі Білорусі. Ймовірно Орбан летить на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пишуть угорські журналісти.

Вони опублікували у соцмережі Х (Twitter) маршрут угорського урядового літака, який вже летить над Білоруссю – "у таємничому напрямку", саркастично відзначив журналіст.

Пост журналіста / фото: скриншот x.com/panyiszabolcs

Також журналіст Szabolcs Panyi повідомив, що у пресслужбі прем'єра не повідомляли про візит Орбана до Москви та про зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Стало відомо лише про те, що у п'ятницю та суботу Орбан буде в Азербайджані.

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Офіційно візит Орбана до Москви досі не підтверджений.

"Я був би вкрай шокований, якби вони обманули і збрехали нам!" - в дусі сарказму додав журналіст.

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Раніше багато журналістів стверджували, що Орбан після візиту до Києва зібрався відвідати Москву, проте цей візит ніде не афішувався.

Візит Орбана в Київ та його політика

Нагадаємо, під час нещодавнього візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, він пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні.

Під час переговорів із Зеленським, Орбан також запропонував українському президенту забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів із країно.-агресором Росією.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що хотів би уникнути втягнення своєї країни у війну проти Росії та закликав Європу до ядерного роззброєння.

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