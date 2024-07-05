Орбан летить на зустрічдо Путіна: що везе скандальний прем'єр в Москву

Після того, як Віктор Орбан побував у Києві та поспілкувався із президентом України Володимиром Зеленським, сьогодні, 5 липня, його літак вилетів із Будапешта та був поміченим у повітряному просторі Білорусі. Ймовірно Орбан летить на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пишуть угорські журналісти.
Вони опублікували у соцмережі Х (Twitter) маршрут угорського урядового літака, який вже летить над Білоруссю – "у таємничому напрямку", саркастично відзначив журналіст.
Також журналіст Szabolcs Panyi повідомив, що у пресслужбі прем'єра не повідомляли про візит Орбана до Москви та про зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Стало відомо лише про те, що у п'ятницю та суботу Орбан буде в Азербайджані.
Офіційно візит Орбана до Москви досі не підтверджений.
"Я був би вкрай шокований, якби вони обманули і збрехали нам!" - в дусі сарказму додав журналіст.
Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну
У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею".
У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля".
"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.
У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону.
Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.
Раніше багато журналістів стверджували, що Орбан після візиту до Києва зібрався відвідати Москву, проте цей візит ніде не афішувався.
Візит Орбана в Київ та його політика
Нагадаємо, під час нещодавнього візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, він пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні.
Під час переговорів із Зеленським, Орбан також запропонував українському президенту забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів із країно.-агресором Росією.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що хотів би уникнути втягнення своєї країни у війну проти Росії та закликав Європу до ядерного роззброєння.
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