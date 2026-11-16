Україну накриють морози до -6 °C: в яких регіонах буде найхолодніше

Читайте у матеріалі:
- Чи будуть опади в Україні 16 листопада
- Де вночі буде найхолодніше
- Якою буде погода в Києві
У понеділок, 16 листопада, Україна обійдеться без опадів: у більшості областей утримається суха погода з мінливою хмарністю, а вдень повітря прогріється до +3…+8 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.
Виняток становитиме захід країни. На Закарпатті синоптики прогнозують невеликий дощ, на Прикарпатті опади ймовірні вдень.
Пориви вітру в Карпатах і заморозки на сході
Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 7–12 м/с. Найсильнішим він буде в Карпатах, де місцями можливі пориви до 15–20 м/с.
Уночі в більшості регіонів трималася температура від -3 до +2 градусів. Найхолодніше було на сході та північному сході, де термометри могли показувати до -6.
Найтеплішою ніч видалася на Одещині та Закарпатті: там температура становила від +2 до +7 градусів.
Погода в Києві
У столиці, згідно з прогнозною картою, вночі було від 0 до +2 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6…+8.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич раніше говорив, що погода в Україні на вихідних, 14 та 15 листопада, матиме мінливий характер. Очікуються температурні коливання та короткочасні дощі.
Синоптик Віталій Постригань заявляв, що 15–17 листопада Україна й надалі перебуватиме під впливом антициклону, тож значних опадів у ці дні не очікується. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -4...+1 градусів.
Також відомо, що зима 2026–2027 років в Україні, найімовірніше, буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте морози до -20 градусів і нижче не виключені.
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