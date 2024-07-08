"Мирна місія 3.0": Орбан прибув до Пекіна

8 липня у лідера КНР Сі Цзіньпіна запланована зустріч з Орбаном.

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Віктор Орбан прибув до Китаю / Фото: x.com/PM_ViktorOrban

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що прибув до Пекіна. За його словами, він прибув до Китаю з "мирною місією".

Літак глави угорського уряду приземлився в Китаї після серії візитів політика в Україну, Росію та Азербайджан.

"Мирна місія 3.0", - написав Орбан у соцмережі Twitter (X) і додав хештег Пекін.

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Найімовірніше, йдеться про продовження "мирної" ініціативи Орбана щодо завершення війни РФ проти України, про що він минулого тижня спілкувався з українським президентом у Києві та російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що 8 липня у лідера КНР Сі Цзіньпіна запланована зустріч з Орбаном.

Як передає Xinhua, вона відбудеться для поглибленого спілкування "з питань, що становлять взаємний інтерес".

У китайському державному урядовому урядовому новинному агентстві не надали інших деталей щодо їхньої зустрічі та переговорів.

Візит Орбана до Москви

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня відвідав із несподіваним робочим візитом Москву, де провів тригодинні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Путін на пресконференції після переговорів з Орбаном зробив цинічну заяву про завершення війни проти України, вимагаючи, щоб Україна вивела свої війська з чотирьох областей.

Орбан визнав, що позиції Росії та України дуже відрізняються, але пообіцяв продовжувати свої зусилля з урегулювання російсько-української війни.

Прем'єр-міністр Угорщини після офіційного візиту до Москви анонсував ще низку "несподіваних зустрічей". Орбан назвав переговори з Путіним "надзвичайним" фактом, зокрема через контроль, який той нібито здійснює.

"Мирний план" Віктора Орбана 2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні. Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів. "Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

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