Нічні вибухи і пожежа на нафтобазі: що відомо про атаку на Азов в РФ

Перші сигнали про загрозу безпілотників у Ростовській області пролунали о 00:29, а стовп диму над містом місцеві помітили близько 04:30.

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​ Пожежа на НПЗ у Росії ​ / Колаж: Главред, ​фото: Exilenova+ ​

Коротко:

Вночі в Азові лунали вибухи, біля порту спалахнула нафтобаза

Перед цим у регіоні оголошували дронову й ракетну небезпеку

Офіційних підтверджень удару поки немає

Вночі 16 листопада в місті Азов Ростовської області країни-агресорки РФ лунали вибухи, після чого на нафтобазі поблизу Азовського морського порту спалахнула масштабна пожежа. Атака стала продовженням серії ударів по паливній інфраструктурі Росії, під які останніми тижнями потрапили й найбільші російські НПЗ. Про пожежу на нафтобазі повідомив Telegram-канал Exilenova+.

Автори каналу оприлюднили кадри з Азова і супроводили їх коротким коментарем.

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"Ще кадри з Азова, де горить нафтобаза після атаки", - йдеться в дописі.

За попередніми даними, пошкодження зафіксовано в районі нафтобази неподалік вулиці Кондаурова.

Атака на НПЗ в Азові / Фото: t.me/exilenova_plus

"Нафтобаза в Азові продовжує палати", - додали пізніше монітори.

Пожежа на НПЗ в Азові / Фото: Exilenova+

Що відбувалося в Ростовській області вночі?

Перші попередження про загрозу безпілотників з'явилися о 00:29 - небезпеку оголосили для південної частини Ростовської області, про що написав Telegram-канал Новости Ростова и области. Далі події розвивалися так:

02:07 - місцеві жителі почали повідомляти про гучні звуки над регіоном;

03:24 - в області оголосили ракетну тривогу, людям радили перейти до приміщень без вікон або в укриття;

03:40 - ракетну загрозу скасували;

04:16 - підписники місцевих пабліків знову почали писати про гучні вибухи;

04:30 - з'явилися повідомлення про стовп диму над областю.

Атака на НПЗ в Азові / Фото: Exilenova+

Оновлено. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що вранці 16 листопада в результаті повітряної атаки БПЛА в Азові троє чоловіків отримали поранення. Вони доставлені до лікарні.

"Усього в Азові виникли загоряння на чотирьох виробничих об'єктах. Екстрені служби працюють на місцях пригод. У Міллерівському районі в слободі Рогалик внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено 3 приватні будинки, сталося загоряння, пошкоджено газопровід. Поранених немає в результаті повітряної атаки у міну міну Ростові-на-Дону та Таганрозі, Азовському, Неклинівському та Міллерівському районах", - написав він.

Азов уже ставав ціллю атак: у червні 2024 року після нальоту дронів у місті загорілися резервуари з нафтопродуктами.

Чи уражено термінал Азовпродукт?

Азов розташований неподалік гирла Дону та має власну портову інфраструктуру з терміналами для зберігання й перевалки нафтопродуктів. Один із них - термінал "Азовпродукт", який працює зі світлими нафтопродуктами, продуктами нафтохімії та метанолом.

За даними підприємства, загальний обсяг його резервуарного парку становить 30 тис. кубометрів, а потужність приймання й відвантаження сягає 60 тис. тонн на місяць. Втім, підтверджень того, що під удар потрапив саме цей термінал, наразі немає.

Російська влада удар по нафтобазі в Азові поки не визнала. Генеральний штаб ЗСУ про цю операцію також не повідомляв.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи загрожує Росії паливна криза через удари по НПЗ?

Президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ, експерт з міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар ще в червні в інтерв'ю Главреду зазначив, що перебої з пальним у Росії є тривожним сигналом, але ще не повноцінною кризою.

"Це симптом, але поки що не більше того. Говорити про повномасштабну паливну кризу зарано", - наголосив фахівець.

За його словами, перевести ситуацію в критичну фазу можуть саме удари по російських потужностях нафтопереробки та сховищах пального.

"Довести цей стан до критичного рівня - завдання Сил оборони України і тих ударів, які завдаються по потужностях переробки нафти й зберігання готових нафтопродуктів", - пояснив Гончар.

Натомість старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Сергій Вакуленко у коментарі, який навело видання Хвиля, вважає, що після листопадової хвилі атак становище з бензином у РФ різко погіршилося.

"Уряд буде змушений значно, практично до нуля обмежувати приватне споживання бензину", - зазначив він.

Удари по НПЗ Росії - новини

Як повідомляв Главред, з 30 жовтня Сили оборони України атакували п'ять найбільших нафтопереробних заводів Росії. Згодом Генштаб ЗСУ назвав уражені заводи, серед яких Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський і Ярославський НПЗ. Саратовський завод після атаки зупинив роботу.

Удари по нафтопереробці відчутно позначилися на російському паливному ринку. За даними The Moscow Times, за два тижні безпілотники атакували п'ять найбільших НПЗ РФ. Видання попереджало про загрозу дефіциту бензину, черги на АЗС та обмеження продажу пального.

За даними Міноборони України, країна-агресор РФ не тільки втрачає частину потужностей з переробки нафти, а й стикається з проблемами на внутрішньому паливному ринку, а також змушена посилювати захист основних маршрутів експорту енергоресурсів. Наприкінці жовтня та в листопаді 2026 року Україна активізувала дальнобійні удари по об’єктах російської нафтової галузі. Під атаки потрапили великі НПЗ, нафтосховища, насосні станції та експортні термінали. Це свідчить про системний характер кампанії, спрямованої не на окремі об’єкти, а на різні ланки виробництва та постачання нафтопродуктів.

Так, лише за один тиждень українські удари порушили роботу дев’яти з 35 найбільших російських НПЗ. Фактичні обсяги переробки нафти могли скоротитися приблизно на 30% - до 200 тисяч тонн на добу.

Під удари потрапляє і нафтова логістика країни-агресорки. 13 листопада дрони СБУ уразили ЛВДС Самара у Самарській області, через яку проходить нафта для експортного сорту Urals. Генштаб також підтвердив ураження аеродрому Липецьк-2.

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