США не підтримують Україну, а "топлять" її: у Макрона зробили жорстку заяву

Париж хоче зберегти за Києвом можливість бити вглиб Росії.

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У Макрона заявили, що США працюють на послаблення України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із заяви:

У Парижі вважають, що США працюють проти України

Макрон хоче дати Києву засоби для ударів углиб РФ

Позицію Ле Пен в оточенні президента назвали непатріотичною

Сполучені Штати не просто перестали підтримувати Україну, а фактично працюють на її послаблення, підштовхуючи слабшу сторону до неприйнятних умов. Таку оцінку дали в оточенні президента Франції Еммануеля Макрона, передає радіо France Inter.

За словами співрозмовників журналістів, американці "більше не підтримують Україну, а ще й займаються тим, що її топлять".

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У Парижі наголошують, що США лише називають себе посередником між Україною та країною-агресоркою РФ, а насправді діють в іншому напрямку.

"Вони роблять річ водночас дуже просту і дуже вульгарну: максимізують шанси сильнішої сторони й мінімізують шанси слабшої, підштовхуючи слабшого до прийняття умов, які є неприйнятними", - заявили в оточенні Макрона.

Що Франція пропонує дати Україні?

Еммануель Макрон хоче "зберегти за Україною можливість завдавати ударів по Росії та захищатися". Саме це, за словами його оточення, стане метою зустрічі коаліції охочих 19 листопада, на яку в Берліні очікують понад двадцять глав держав і урядів.

Щоб допомогти українцям протистояти російським ракетам, французький президент закликає передати Києву засоби протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі, а також "засоби для ударів углиб".

В оточенні Макрона пояснили, чому Франція й надалі підтримуватиме Україну.

"Мир в Україні необхідний для безпеки всіх європейців", - наголосили там.

Чому Макрон критикує Ле Пен

Тих, хто закликає скоротити допомогу Україні, в оточенні президента Макрона звинувачують у тому, що вони "грають проти нас, а не проти України". Критика стосується партії Непокорена Франція, але передусім - кандидатки від Національного об'єднання на президентських виборах Марін Ле Пен.

У команді Макрона нагадали про давні зв'язки політикині з Москвою.

"Люди пам'ятають Марін Ле Пен, яка їздила фотографуватися з Кремлем і фінансувала свою виборчу кампанію за рахунок російських банків", - заявили співрозмовники France Inter.

Там також попередили про наслідки можливої перемоги Ле Пен для Франції.

"Якщо Марін Ле Пен захоче припинити підтримку України, припустімо, що її оберуть, вона відріже себе, вона ізолює нас у Європі", - зазначили в оточенні Макрона.

У п'ятницю, 13 листопада, Ле Пен заявила про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і запропонувала провести зустріч у Брюсселі, щоб обговорити, зокрема, "фінансування" України. Один із наближених до Макрона висловив сумнів, що Зеленський погодиться на таку зустріч.

"Нехай їде! У Зеленського дуже здоровий принцип: він зустрічається з людьми лише у себе", - іронічно зауважив він.

У Парижі також провели паралель зі Сполученими Штатами та Італією.

"Її позиція непатріотична й нереалістична. Ви бачите неоднозначність Трампа щодо Росії - вона може бути й тут, як в Італії. Крайні праві й Росія - це давня історія", - підсумували в оточенні президента.

Хроніка дій Трампа щодо України / Інфографіка: Главред

Чому США змінили позицію щодо України?

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що головною причиною розвороту Дональда Трампа в бік Москви є панічний страх програшу на проміжних виборах до Конгресу США.

"Трампу на українців абсолютно "фіолетово". Він не вважає, що ми, українці, є тими, чиї інтереси треба брати до уваги", - наголосив дипломат.

Що зміниться для України, якщо Ле Пен переможе на виборах

Старша наукова співробітниця Інституту Монтеня Сесіль Мезоннов у коментарі LIGA.net зазначала, що головний ризик полягає не в різкому розвороті Франції до Кремля чи негайному припиненні допомоги Україні. Водночас, на її думку, Париж за нової влади може стати значно обережнішим у питаннях озброєння.

"За президентства Ле Пен Франція навряд чи погодиться на передання Україні далекобійних ракет", - вважає аналітикиня.

Як повідомляв Главред, після саміту європейських лідерів у Дубліні Макрон заявив, що підтримка України напряму зміцнює колективну безпеку. Президент Франції назвав небезпечний сценарій для України та наголосив, що Путін не налаштований домовлятися. За словами Макрона, російська армія не просувається, а зазнає важких втрат.

Наприкінці вересня французький лідер оприлюднив оцінку втрат Росії. Макрон заявив, що РФ готує мобілізацію ще 300 тисяч осіб. Він також повідомив про подальші поставки Києву радарів і ракет.

Ле Пен раніше вже робила несподівані заяви щодо Росії. У вересні лідерка Національного об'єднання разом із Жорданом Барделлою заявила, що Росія не може диктувати політику Франції. Йшлося про протидію агресивним планам Кремля.

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