Мерц відкинув пропозицію США щодо членства РФ у G8

Напередодні таку саму точку зору висловив і президент Франції Еммануель Макрон.

Мерц висловився про повернення РФ у G8

Коротко:

Мерц виступив проти повернення Росії до G8

Повернення Росії до "Групи восьми" можливе тільки на основі консенсусу всіх учасників

Росію було виключено з G8 у 2014 році після анексії Криму

Початкова версія "мирного плану" США передбачає повернення Росії до "Групи восьми". Однак канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступає проти повернення РФ до G8.

"Нині я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію в цю групу", - заявив Мерц на пресконференції 23 листопада після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі (ПАР), передає DW.

За його словами, повернення до формату G8 може бути погоджено тільки на основі консенсусу.

Напередодні таку ж точку зору висловив і президент Франції Еммануель Макрон.

За його словами, передумов для повторного прийняття Росії до "Великої вісімки" немає.

Як відомо, Росію виключили з G8 у червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму. Тоді саміт "Великої вісімки" мав відбутися в Сочі, але керівники інших семи держав відмовилися приїжджати на зустріч.

Наразі G7 складається зі США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Канади та Японії. Група вважається клубом держав із найрозвиненішими економіками.

Мирний план США і переговори в Женеві

Як писав Главред, 20 листопада США представили мирний план для України з 28 пунктів. Згідно з документом, Україна має вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки.

23 листопада представники Сполучених Штатів і України зустрілися в Женеві для обговорення американської мирної пропозиції.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч з американською делегацією була продуктивною.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що план врегулювання, розроблений Вашингтоном, налічує від 26 до 28 пунктів, залежно від версії документа, який постійно коригується після консультацій з українською стороною.

За підсумками переговорів у Женеві 23 листопада Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо завершення війни Росії та України. Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

За даними Reuters, офіційні особи США та України обговорюють можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США. Можливо, візит відбудеться вже цього тижня.

Видання Financial Times писало, що адміністрація Дональда Трампа вимагає від президента України Володимира Зеленського погодитися на умови мирної угоди до Дня подяки, тобто до 27 листопада.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін до четверга, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".

Чи буде ухвалено "мирний план" Трампа: думка експерта

Журналіст Іван Яковина вважає, що "мирний план" Трампа списано з путінського варіанта, і його ніхто ухвалювати не стане.

"Трамп зараз набагато слабший, ніж був на початку свого президентства. У США його вже зараз досить активно критикують (зокрема республіканці) за списаний у Путіна "мирний план". Європейці теж майже не соромляться у висловлюваннях з цього приводу. Сам Трамп на цьому тлі вже сказав, що текст не можна вважати остаточним, тобто - "план" можна і підредагувати", - заявив Яковина.

"У Трампа добре (і погано) саме це - жодне його рішення не є остаточним, завжди і з будь-якого питання можна передомовитися", - додав він.

Про персону: Іван Яковина Народився в Москві, в районі Сокільники, жив там до трьох років. Має українське коріння, предки походять із міста Самбір на Львівщині. З батьками часто переїжджав із міста в місто, проживав у Підмосков'ї, Кишиневі, Санкт-Петербурзі. Навчався в 11 школах. Закінчив Московський лінгвістичний університет, за спеціальністю — арабіст. З 2010 року — працював у Києві, писав для сайту "Лента.ру". Після рейдерського захоплення видання у 2014 переїхав до України. Працює журналістом і політичним оглядачем журналу "Новое время" (Київ), пише Вікіпедія.

