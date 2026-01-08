Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ситуація неймовірно критична: що відбувається у Дніпрі після обстрілів

Ангеліна Підвисоцька
8 січня 2026, 14:07
4161
Російські окупанти атакували об'єкти енергетики, залишивши міста без світла, води та тепла.
удары по Днепру
У Дніпрі критична ситуація після обстрілів / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • РФ атакувала об'єкти енергетики в Дніпрі
  • У Дніпрі дуже критична ситуація
  • Енергетики намагаються стабілізувати ситуацію

Російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру. У Дніпропетровській та Запорізькій областях критична ситуація. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Енергетики роблять все можливе, щоб відновити постачання електрики, тепла та води. Відновлювальні роботи тривають у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших населених пунктах.

відео дня

"І важливо, щоб наші партнери у світі реагували на це знущання Росії з людей. Жодного військового сенсу немає в таких ударах по енергетиці, по інфраструктурі, які залишають людей без електрики та опалення в умовах зими. Це війна Росії саме проти нашого народу, проти життя в Україні – намагання зламати Україну. Саме тому підтримка нашої стійкості, всі форми допомоги нашій державі повинні працювати максимально. Дипломатичні розмови не можуть бути приводом для гальмування постачання ППО та обладнання, яке допомагає захисту життя. Працюємо з партнерами, щоб реагування було адекватним", - зазначив президент.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що нині ситуація одна з найскладніших - національного рівня.

Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами. Із найважливішого. У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена", - зазначив Діденко.

На лівому березі міста каналізація підтримується альтернативними джерелами живлення. Ситуація вдається трохи стабілізувати на правому березі. Нині місто докладає всіх зусиль, щоб відновити роботу котелень, які були знеструмлені.

Чого хоче домогтися РФ атаками — думка експерта

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в інтерв'ю Главреду прямо сказав, з якою метою РФ завдає ударів по Україні, вибираючи конкретну частину країни для атаки.

Він стверджує, що росіяни намагаються розбалансувати енергосистему, роблячи її "некерованою".

"Через це йде тиск на населення: на людей, на паніку, на соціальну стабільність. Це форма військового і психологічного тиску на керівництво України", - сказав він.

Ситуація неймовірно критична: що відбувається у Дніпрі після обстрілів
Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Удари по Україні — останні новини

Як повідомляв Главред, в результаті ударів РФ в Одеській області в порту "Чорноморськ" сталося загоряння контейнерів з маслом, а в порту "Південний" пошкоджено адміністративну будівлю та об'єкти інфраструктури.

Крім того, ближче до вечора 7 січня Кривий Ріг опинився під масованою атакою російських військ. Про наближення повітряних цілей неодноразово попереджали в Повітряних силах України.

Нагадаємо, що в ніч на 5 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників і ракет. Вибухи лунали в Києві, Чернігові, Полтаві та Харкові.

Інші новини Дніпра:

Про персону: Борис Філатов

Борис Філатов - український журналіст, адвокат, бізнесмен, політик. Міський голова Дніпра з 2015 року. Народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, позафракційний (2014—2015). Один з лідерів і засновників політичної партії "Пропозиція". Кандидат юридичних наук (1997), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра війна в Україні новини Дніпропетровська Дніпропетровська область вторгнення Росії атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Документ про гарантії безпеки готовий: Зеленський чекає на фідбек від Трампа

Документ про гарантії безпеки готовий: Зеленський чекає на фідбек від Трампа

15:24Україна
Прямував до Росії: дрон атакував нафтовий танкер поблизу Туреччини, деталі

Прямував до Росії: дрон атакував нафтовий танкер поблизу Туреччини, деталі

14:32Світ
Ситуація неймовірно критична: що відбувається у Дніпрі після обстрілів

Ситуація неймовірно критична: що відбувається у Дніпрі після обстрілів

14:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Григорій Решетнік став публічним посміховиськом - що сталося

Григорій Решетнік став публічним посміховиськом - що сталося

Гривня шалено полетіла вниз: новий курс валют на 8 січня

Гривня шалено полетіла вниз: новий курс валют на 8 січня

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

Тривалі відключення електроенергії в Дніпрі та області: графіки на 8 січня

Тривалі відключення електроенергії в Дніпрі та області: графіки на 8 січня

Гороскоп на завтра 9 січня: Левам - грандіозний успіх, Дівам - невдача

Гороскоп на завтра 9 січня: Левам - грандіозний успіх, Дівам - невдача

Останні новини

14:55

Один інгредієнт змінює все: найкращий спосіб приготування ідеальної яєчні – смак вражає

14:48

LaserVille оголошує про розширення послуг в Києві новини компанії

14:47

Ворог може просунутися до важливого міста на Дніпропетровщині - прогноз експерта

14:36

П'ять знаків зодіаку зустрінуть справжнє кохання цього року: кому пощастить

14:32

Прямував до Росії: дрон атакував нафтовий танкер поблизу Туреччини, деталі

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-уПутін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у
14:25

Дружина Віктора Павлика захворіла - лікарі роблять все можливе

14:07

Ситуація неймовірно критична: що відбувається у Дніпрі після обстрілів

13:58

Михайло Поплавський: Університет культури задає тренди й переходить в "Університет у смартфоні" актуально

13:53

Проріджувати більше не потрібно: городниця розкрила найкращий метод посадки морквиВідео

Реклама
13:33

"Це працює": Метт Деймон зізнався, як схуд для ролі в "Одіссеї"

13:31

Якою колись була Київщина: українців поставила у ступор карта 1699 року

13:23

Вісім побутових звичок, які непомітно роблять ваш будинок бруднішим і гіршим

13:05

Речі, які ніколи не вийдуть з моди: стилісти назвали п'ять предметів

12:59

Тисячі загиблих: у Польщі попередили про задум Путіна щодо війни в Україні

12:40

Кіт в паніці від пилососа: чому тварина боїться та що робитиВідео

12:37

З лопатою стоять навіть мери: в Україні Армагеддон, регіони накрила небезпечна негода

12:30

Запальна Мартиновська похвалилася стильною фотосесією і стрункими ніжками

12:29

Росія готується до прориву кордону України: названо області, які під загрозою

12:13

Військова допомога Британії: Україна отримає 13 потужних систем ППО

12:02

Вдова померлого ADAM розчулила жалісливим зверненням до нього

Реклама
11:44

Вдівець Бріжіт Бардо розкрив причину смерті та останні слова зірки

11:36

"Поза всякими сумнівами": в ЗСУ прокоментували нібито окупацію Андріївки

11:29

Як прибрати сіль з взуття взимку: прості способи для шкіри, замші та тканини

11:26

Стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору - як проголосувати

11:10

Хмарно з дощем: яка погода в Харкові буде 8 січня

11:08

Китайський гороскоп на завтра 9 січня: Щурам - розставання, Свиням - образа

11:04

"Нас просто знищують": окупанти відмовляються йти на штурми

10:56

Молодшу дочку Заворотнюк жорстоко обдурили в РФ: що з нею зробили

10:40

"Тиждень буде одним з найскладніших": українців попередили про новий обстріл

10:29

"Аж соромно": Кацуріна прокоментувала особисте життя на тлі чуток про розрив з Дантесом

10:11

Чому 9 січня не можна пришивати ґудзики до одягу: яке церковне свято

10:07

Його ще можна врятувати: як зрозуміти, що грошове дерево гине

09:42

Армія РФ окупувала два села в Донецькій та Сумській областях - DeepState

09:34

Зеленська відмовилася від минулого іміджу і зважилася на кардинальні зміниФото

09:23

Меланія ненавидить: Трамп розкрив несподівані подробиці сімейного життяВідео

09:17

ЗМІ дізналися, скільки літаків F-16 втратила Україна і як їх ховають від ворога

09:16

Астрологи назвали найкращий місяць для кожного знака зодіаку в 2026 році

09:14

Як говорити "я хочу" у стосунках без драми: два простих кроки до любовної гармонії

09:13

Майже весна: який погодний сюрприз 8 січня чекати Одесі

09:10

Перехід Буданова в ОП: як це вплине на ГУР?Погляд

Реклама
08:57

Лариса Гузєєва з'явилася на публіці: виглядає, як бабуся

08:53

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 січня (оновлюється)

08:41

Відключення світла в Україні - графіки на 8 січня (оновлюється)

08:37

Окупанти на Херсонщині навмисно псують свої катери – "АТЕШ"

08:30

Карта Deep State онлайн за 8 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:51

Гороскоп Таро на сьогодні, 9 січня: Козерогам - урок, Рибам - досягти бажаного

07:48

Трамп схвалив жорсткий санкційний удар по "спонсорах" Кремля: деталі

07:13

Менше, ніж очікували: скільки своїх солдатів країни Заходу готові направити в Україну

06:54

Російська агресія та інтервенція США в Венесуелу: в чому різниця?Погляд

06:24

Кохання, гроші та переїзд: зима готує одному знаку зодіаку несподівані повороти

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти