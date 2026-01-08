Ситуація неймовірно критична: що відбувається у Дніпрі після обстрілів

Російські окупанти атакували об'єкти енергетики, залишивши міста без світла, води та тепла.

У Дніпрі критична ситуація після обстрілів / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

РФ атакувала об'єкти енергетики в Дніпрі

У Дніпрі дуже критична ситуація

Енергетики намагаються стабілізувати ситуацію

Російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру. У Дніпропетровській та Запорізькій областях критична ситуація. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Енергетики роблять все можливе, щоб відновити постачання електрики, тепла та води. Відновлювальні роботи тривають у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших населених пунктах.

"І важливо, щоб наші партнери у світі реагували на це знущання Росії з людей. Жодного військового сенсу немає в таких ударах по енергетиці, по інфраструктурі, які залишають людей без електрики та опалення в умовах зими. Це війна Росії саме проти нашого народу, проти життя в Україні – намагання зламати Україну. Саме тому підтримка нашої стійкості, всі форми допомоги нашій державі повинні працювати максимально. Дипломатичні розмови не можуть бути приводом для гальмування постачання ППО та обладнання, яке допомагає захисту життя. Працюємо з партнерами, щоб реагування було адекватним", - зазначив президент.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що нині ситуація одна з найскладніших - національного рівня.

Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами. Із найважливішого. У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена", - зазначив Діденко.

На лівому березі міста каналізація підтримується альтернативними джерелами живлення. Ситуація вдається трохи стабілізувати на правому березі. Нині місто докладає всіх зусиль, щоб відновити роботу котелень, які були знеструмлені.

Чого хоче домогтися РФ атаками — думка експерта

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в інтерв'ю Главреду прямо сказав, з якою метою РФ завдає ударів по Україні, вибираючи конкретну частину країни для атаки.

Він стверджує, що росіяни намагаються розбалансувати енергосистему, роблячи її "некерованою".

"Через це йде тиск на населення: на людей, на паніку, на соціальну стабільність. Це форма військового і психологічного тиску на керівництво України", - сказав він.

Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Удари по Україні — останні новини

Як повідомляв Главред, в результаті ударів РФ в Одеській області в порту "Чорноморськ" сталося загоряння контейнерів з маслом, а в порту "Південний" пошкоджено адміністративну будівлю та об'єкти інфраструктури.

Крім того, ближче до вечора 7 січня Кривий Ріг опинився під масованою атакою російських військ. Про наближення повітряних цілей неодноразово попереджали в Повітряних силах України.

Нагадаємо, що в ніч на 5 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників і ракет. Вибухи лунали в Києві, Чернігові, Полтаві та Харкові.

Інші новини Дніпра:

Про персону: Борис Філатов Борис Філатов - український журналіст, адвокат, бізнесмен, політик. Міський голова Дніпра з 2015 року. Народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, позафракційний (2014—2015). Один з лідерів і засновників політичної партії "Пропозиція". Кандидат юридичних наук (1997), пише Вікіпедія.

