Від Дженніфер до Дженніфер і назад: колишня Бена Аффлека озвучила правду про розлучення

Дженніфер Гарнер вперше відкрито заговорила про свої емоції після розриву з Аффлеком.

https://glavred.net/stars/ot-dzhennifer-k-dzhennifer-i-obratno-byvshaya-bena-affleka-ozvuchila-pravdu-o-razvode-10730687.html Посилання скопійоване

Дженніфер Гарнер і Бен Аффлек - акторка емоційно прокоментувала розлучення / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jennifer.garner

Коротко:

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер були одружені з 2005 по 2015 рік

11 років по тому акторка заговорила про їхнє розлучення

У 2003 році за день до весілля завершилися стосунки Бена Аффлека з Дженніфер Лопес, а вже через півроку актор закрутив роман з іншою Дженніфер - Гарнер, його колегою по фільмах "Перл-Харбор" і "Шибайголова". У 2005 році пара зіграла весілля.

Їх шлюб проіснував 10 років і офіційно завершився в листопаді 2018 року. Аффлек і Гарнер зуміли зберегти дружні стосунки після розриву і беруть активну участь у житті один одного, а також займаються спільним вихованням трьох спільних дітей - Вайолет Енн (2005), Серафіни Роуз (2008) і Семюеля (2012).

відео дня

Однак, незважаючи на весь позитив, який намагаються підтримувати у своїх стосунках Бен і Джен, офіційний кінець їхньої сім'ї став для Гарнер величезним потрясінням. Про це вона змогла розповісти лише 11 років по тому, в бесіді з Marie Claire.

Вона зізналася, що в якийсь момент не могла навіть подумати про те, що вона і Аффлек колись зможуть стати дійсно хорошими друзями і надійними партнерами один для одного. "Найважчим був сам розрив сім'ї. Найважчим була втрата справжнього партнерства і дружби. А потім, так, те, що я зараз можу спільно виховувати дітей у мирі та спокої, у партнерстві, про яке я не думала, що колись зможу до нього повернутися. Я думаю, що жінкам важливо знати, коли вони думають: "О, я ніколи більше не побачу його, я ніколи більше не відчую це, я ніколи більше не буду дружити з цією людиною", що час - це можливість. Час - це можливість зцілитися. Час - це можливість пробачити, рухатися далі і знайти новий спосіб бути друзями", - каже Дженніфер Гарнер.

Дженніфер Гарнер і Бен Аффлек - акторка емоційно прокоментувала розлучення / фото: instagram.com/jennifer.garner

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Анджеліна Джолі залишає Голлівуд. Зірка вирішила пошукати для себе і дітей більш спокійне місце і вибирає між країнами, які мають символічне значення в її житті.

Також стало відомо, що 69-річний Мел Гібсон покинув 35-річну маму своєї дитини - письменницю Розалінд Росс. Колишня пара офіційно підтвердила розрив у пресі.

Читайте також:

Про персону: Бен Аффлек Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред