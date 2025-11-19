Відновлення переговорів між Україною та Росією - розкрито, як має закінчитись війна

Зеленський обговорив з Ердоганом шляхи досягнення справедливого миру, відновлення Стамбульського процесу переговорів з РФ та повернення полонених.

Як має закінчитися війна в Україні та кол відновляться обміни полоненими / Колаж: Главред

19 листопада 2025 року в рамках офіційного візиту президент України Володимир Зеленський провів переговори з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Ключовою темою переговорів було досягнення справедливого миру для України та відновлення переговорів з РФ.

Главред зібрав основні заяви президентів України та Туреччини на пресконференції, яку транслював Офіс президента України.

Чим корисні були переговори України та Росії у Стамбулі

Ердоган повідомив, що одразу після останнього візиту президента України у травні Туреччина прийняла переговори між українською та російською делегаціями, які відбулися вперше за понад три роки. Під час трьох раундів переговорів вдалося досягти певного прогресу, зокрема в гуманітарній сфері.

"Крім того, сторони змогли безпосередньо обговорити питання щодо припинення вогню, миру та інших військових аспектів. Ми розглядаємо всі ці кроки як цінні досягнення", - вказав він.

/ Фото: скріншот

Стамбульський формат потрібно відновити і посилити

Він додав, що під час нинішньої зустрічі із Зеленським також наголосив на важливості продовження Стамбульського процесу з прагматичним і результативним підходом.

За словами Ердогана, у ситуації, коли наслідки війни для обох сторін стають дедалі важчими, стамбульські переговори відіграють ключову роль у дипломатичних зусиллях щодо врегулювання конфлікту. Особливо це стосується зростаючих атак на енергетичну інфраструктуру та пов’язаних із ними людських втрат, які завдають незворотних руйнувань обом сторонам.

"Ми вважаємо доцільним, щоб стамбульський процес відновився з більш широким змістом і спрямувався на розв'язання проблем, що набули вже критичного характеру. Також очікуємо від усіх наших партнерів у регіоні, які прагнуть припинення кровопролиття, конструктивної підтримки стамбульського процесу переговорів", - додав президент Туреччини.

Чи визнає Туреччина територіальну цілісність України

Ердоган підкреслив, що Туреччина знову підтвердила свою відданість територіальній цілісності, суверенітету та незалежності свого стратегічного партнера — України. Він також зазначив, що підтримка кримських татар, які є важливим історичним та культурним мостом між Україною та Туреччиною, триватиме.

/ Фото: скріншот

Президент Туреччини додав, що попри всі труднощі війни, країна прагне збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 мільярдів доларів. Він наголосив на важливості сприяння відновленню України за підтримки турецьких підприємців, які, незважаючи на складні обставини, залишаються в країні та продовжують свою діяльність.

"Туреччина, завжди готова обговорювати з Росією пропозиції, які пришвидшать припинення вогню та відкриють шлях до справедливого і тривалого миру. У цьому контексті ми також цінуємо залучення нашого союзника США до цього процесу. Завершуючи свої слова, хочу ще раз висловити співчуття дружньому українському народові у зв'язку з втратами внаслідок війни", - резюмував Ердоган.

Активізувалась дипломатія в контексті війни РФ проти України – як має закінчитись війна

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Ердоганом обговорювали дипломатичну ситуацію. За його словами, наразі відбувається активізація багатьох процесів.

Він наголосив, що всі зусилля спрямовані на досягнення миру — справедливого та з гарантованою безпекою. Гарантії безпеки, за його словами, мають ключове значення.

"Війна має закінчитись, немає альтернативи миру. Росія повинна усвідомлювати, що за війну, за вбивства не має бути жодної винагороди. І не має залишитися у Росії можливості розв'язати іншу подібну війну проти України чи проти будь-якої іншої країни в регіоні поруч", - наголосив він.

Безпекові угоди України / Інфографіка: Главред

Коли відновляться обміни полоненими

Президент також зазначив, що сторони активно працюють над відновленням обмінів полоненими, щоб повернути додому українських військових та цивільних, яких утримує Росія, включно з кримськотатарськими політичними та релігійними в’язнями.

Крім того, ведеться робота з повернення викрадених українських дітей. Для цього створені відповідні майданчики, зокрема в Туреччині, де є всі необхідні умови. Зеленський подякував за допомогу у поверненні дітей додому.

"Сподіваємось, до кінця року ми відновити обміни, повернути значну кількість полонених. Туреччина нам в цьому дуже допомагає. Хочу вам особисто за це подякувати, пане президенте, за зустрічі, за результати зустрічі. За те, що вже 2,5 тисячі наших військовополонених було повернуто", - резюмує він.

Чи можуть США відновити переговори з РФ після зустрічі у Стамбулі

Народний депутат України, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Дональд Трамп і його адміністрація ведуть переговори з Росією, керуючись насамперед власними інтересами та власним поглядом на ситуацію. За його словами, наразі американці дійшли висновку, що спроби умиротворення Росії не дають результату. Путін же намагається демонструвати готовність до діалогу, часом провокуючи навіть нервову реакцію серед прихильників війни в РФ.

"Тенденція така, що американці наразі не схильні до діалогу. Вони дуже чітко пояснили свою позицію: допоки вони не побачать конкретних ознак того, що Росія справді хоче домовлятися, а не лише висуває ультиматуми без підстав, вони не бачать потреби в зустрічах високого рівня — починаючи від рівня міністрів закордонних справ і вище. Я поки що не бачу, щоб ситуація якось змінилася. Це нинішній тренд у Вашингтоні", - резюмує він.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

