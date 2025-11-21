Переговори про мирну угоду: Умєров назвав головні умови України

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію, наголосив Рустем Умєров.

Рустем Умєров провів переговори з делегацією США / Колаж: Главред, фото: ОП

Головне:

Сторони говорили про підходи до відновлення справедливого миру

Україна вивчає кожну пропозицію партнерів та артикулює власну позицію

Українська сторона провела зустріч з американською делегацією, яку очолює міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл.

Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, було продовжено консультації, які почалися раніше на рівні президента України.

"Говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків і реалістичні формати подальшого діалогу", - написав Умеров.

За його словами, Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію.

Від української сторони взяли участь перший заступник секретаря РНБО Євген Острянський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, керівник Апарату РНБО Анатолій Баргилевич і заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

"Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує й існувати не може. Це основа будь-яких обговорень", - зазначив Умєров.

Мирний план США: думка журналіста

Олександр Невзоров заявив, що "мирна ініціатива" Віткоффа-Дмітрієва являє собою типове творіння кремлівської "дипломатії" - зухвале, недостовірне і позбавлене реальної цінності. Євросоюз швидко розібрався в її суті і відкинув документ. Поки що офіційні заяви звучать м'якше, ніж могли б, однак, на думку Невзорова, жорстка риторика з'явиться дуже скоро.

Дипломати вже дали зрозуміти: Європа не прийме жодних пропозицій, які вимагають поступок від України. І якщо план, пов'язаний із Трампом, чинитиме тиск на Київ або передбачатиме передачу українських територій, ЄС йому не дасть підтримку.

Нагадаємо, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), пропозиція передати Росії контроль над рештою районів Донецької області, що залишилися під українським управлінням, і фактично зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні принесе Москві непропорційно великі вигоди.

Раніше повідомлялося, що Зеленський анонсував повернення до переговорів із росіянами, тоді як США готують план припинення бойових дій, умови якого можуть стати відомими вже до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками.

Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

