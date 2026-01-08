Кадрові зміни в чотирьох регіонах: Зеленський затвердив нових керівників ОДА

Це рішення було прийнято на тлі "великого перезавантаження" в різних державних структурах країни.

В Україні змінили очільників чотирьох ОВА

Основне:

Зеленський призначив нових керівників Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОДА

Кандидатів попередньо відібрав уряд після співбесід 6 січня

Президент Володимир Зеленський підписав низку кадрових указів, якими затвердив нових голів обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Чернівецькій областях. Документи оприлюднено на сайті глави держави.

Хто очолив області

Наталія Заболотна стала керівницею Вінницької ОДА. До цього вона працювала першою заступницею начальника обласної військової адміністрації.

стала керівницею Вінницької ОДА. До цього вона працювала першою заступницею начальника обласної військової адміністрації. Олександр Ганжа призначений головою Дніпропетровської ОДА, змінивши виконувача обов’язків Владислава Гайваненка.

призначений головою Дніпропетровської ОДА, змінивши виконувача обов’язків Владислава Гайваненка. Віталій Дяківнич очолив Полтавську ОДА, де тимчасово керував Володимир Когут.

очолив Полтавську ОДА, де тимчасово керував Володимир Когут. Руслан Осипенко став головою Чернівецької ОДА, замінивши Руслана Запаранюка.

Як відбувався відбір

6 січня Кабінет Міністрів провів співбесіди з кандидатами на ці посади та подав президенту відповідні подання. Після цього Зеленський затвердив усі чотири призначення.

Кадрові рішення Зеленського - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Зеленський призначив колишню міністерку фінансів і віцепрем'єр-міністерку Канади Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.

Раніше президент України призначив новим керівником Головного управління розвідки Міноборони України голову Служби зовнішньої розвідки генерала-лейтенанта Олега Іващенка.

Напередодні стало відомо, що Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Денису Шмигалю посади першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

