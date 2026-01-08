Кадрові зміни в чотирьох регіонах: Зеленський затвердив нових керівників ОДА

Основне:
- Зеленський призначив нових керівників Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОДА
- Кандидатів попередньо відібрав уряд після співбесід 6 січня
Президент Володимир Зеленський підписав низку кадрових указів, якими затвердив нових голів обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Чернівецькій областях. Документи оприлюднено на сайті глави держави.
Хто очолив області
- Наталія Заболотна стала керівницею Вінницької ОДА. До цього вона працювала першою заступницею начальника обласної військової адміністрації.
- Олександр Ганжа призначений головою Дніпропетровської ОДА, змінивши виконувача обов’язків Владислава Гайваненка.
- Віталій Дяківнич очолив Полтавську ОДА, де тимчасово керував Володимир Когут.
- Руслан Осипенко став головою Чернівецької ОДА, замінивши Руслана Запаранюка.
Як відбувався відбір
6 січня Кабінет Міністрів провів співбесіди з кандидатами на ці посади та подав президенту відповідні подання. Після цього Зеленський затвердив усі чотири призначення.
Що буде після призначення Буданова на посаду глави ОП - думка експерта
Глава Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан розповів в інтерв'ю Главреду, що після призначення Кирила Буданова на посаду глави Офісу президента перед Україною відкриються серйозні перспективи.
"Раніше за сектор безпеки і оборони в ОП відповідав профільний заступник. Зараз цим займаються кадрові військові - зокрема, полковник Павло Паліса. Після отримання важелів впливу саме на політику, ми побачимо більш витончені, комплексні операції із залученням ширшого кола структур, ресурсів та інструментів. Тому є всі підстави очікувати значно кращих результатів - у тому числі й за кордоном", - сказав Кузан.
Кадрові рішення Зеленського - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Зеленський призначив колишню міністерку фінансів і віцепрем'єр-міністерку Канади Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.
Раніше президент України призначив новим керівником Головного управління розвідки Міноборони України голову Служби зовнішньої розвідки генерала-лейтенанта Олега Іващенка.
Напередодні стало відомо, що Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Денису Шмигалю посади першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.
