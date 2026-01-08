Рус
"Є інформація": Зеленський назвав дату нового масованого удару РФ

Руслана Заклінська
8 січня 2026, 20:35
Президент України заявив, що росіяни намагаються скористатися погодою.
Росія може завдати масований удар цієї ночі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

  • РФ може завдати масованого удару вночі
  • Важливо реагувати на повітряні тривоги та йти в укриття
  • Складна ситуація з електропостачанням у Дніпропетровській і Запорізькій областях

В ніч на 9 грудня російські війська можуть завдати масованого удару по Україні. Громадянам не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно спускатися в укриття. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно спускатися в укриття. Росіяни незмінні, вони намагаються скористатися погодою", - заявив глава держави.

Також Зеленський повідомив про складну ситуацію з електропостачанням у Дніпропетровській та Запорізькій областях після російських ударів по інфраструктурі. За його словами, всі необхідні ресурси вже задіяні, аварійні та ремонтні роботи тривають безперервно.

"В Запорізькій області ще вдень відновили енергопостачання за графіками. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста й громади Дніпровщини - досі в роботі. Були сьогодні, на жаль, і нові удари - саме по енергетиці й по цивільному сектору, в Кривому Розі - по житлових будинках", - розповів він.

Окрім цього, президент заявив, що не всі звіти з регіонів відповідають реальній ситуації. За його словами, за результатами перевірок будуть зроблені висновки. Для посилення контролю за відновлювальними роботами до Дніпра направили віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулебу.

Дивіться відео заяви Володимира Зеленського:

Зеленський попередив про удар РФ / Фото: скріншот

Попередження посольства США

Водночас посольство США в Києві попередило про загрозу потенційно масштабної повітряної атаки, яка може статися будь-якої миті протягом найближчих кількох днів.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли впродовж наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

'Є інформація': Зеленський назвав дату нового масованого удару РФ
Звідки і якими типами озброєння Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Якими будуть атаки РФ у 2026 році - думка експерта

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів в інтерв'ю Главреду, що у 2026 році Росія здатна суттєво наростити масштаб повітряних атак по території України. Вже у першому кварталі РФ може запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць.

Ступак наголосив, що збільшення кількості безпілотників і ракет неминуче призводить до зростання кількості жертв серед цивільного населення. Ця тенденція, за його оцінками, збережеться й у 2026 році.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, увечері 7 січня в Дніпропетровській області пролунали вибухи. Після цього в регіоні зникли зв’язок та електропостачання.

Згодом президент Зеленський заявив, що після російських ударів по енергетичній інфраструктурі критична ситуація склалася в Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Також увечері 7 січня під масованою атакою РФ опинився Кривий Ріг. Про наближення повітряних цілей неодноразово попереджали Повітряні сили України.

Як повідомляв Главред, за даними моніторингових каналів, РФ готується до нового масованого обстрілу України протягом найближчих 48 годин. Окупанти можуть застосувати дрони, балістику та крилаті ракети, зокрема експериментальний БпЛА "Герань-5".

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ракета Володимир Зеленський ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну





