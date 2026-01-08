Рус
Дніпро без світла: експерт розкрив проблеми, які "оголив" останній удар РФ

Дар'я Пшеничник
8 січня 2026, 19:52оновлено 8 січня, 21:48
За словами експерта, повернення світла на всій території Дніпропетровщини не буде таким тривалим, як це було на Одещині.
Нет света
Дніпро без світла / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Головне з новини:

  • Атака РФ пошкодила енергоінфраструктуру, через що частина Дніпропетровської та Запорізької областей залишалася без світла
  • Основне обладнання вціліло, але зовнішні мережі сильно пошкоджені
  • Атака показала нестачу антидронових засобів

У ніч проти 8 січня Росія здійснила черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через ураження зовнішніх розподільчих пристроїв на підстанціях "Укренерго" без електропостачання тимчасово залишилися Дніпропетровська та Запорізька області.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН повідомив, що у Запорізькій області живлення вже вдалося відновити. За його оцінкою, повернення світла на всій території Дніпропетровщини не затягнеться настільки, як це було на Одещині після попередньої масштабної атаки.

Він наголосив, що система захисту на енергооб’єктах спрацювала ефективно, тож ключове обладнання залишилося майже неушкодженим.

Пошкодження зовнішньої інфраструктури залишаються значними, і саме вони потребують найбільше часу для відновлення.

Запаси необхідних матеріалів для ремонту є, однак темпи робіт напряму залежать від інтенсивності нових атак.

Постійні повітряні тривоги ускладнюють роботу ремонтних бригад, які змушені переривати відновлення щоразу, коли з’являється загроза повторного удару.

Рябцев також звернув увагу на системну проблему, яку знову оголив обстріл: відсутність резервних джерел живлення на об’єктах водоканалів та теплоенерго. У Дніпрі через це тимчасово призупинили подачу тепла та води.

Хоча водопостачання вдалося стабілізувати, із теплом ситуація залишалася складною станом на 13:00 8 січня - енергетики продовжували відновлювати напругу на критичних об’єктах.

Ще один аспект, який продемонструвала атака, - нестача засобів протидії дронам-камікадзе.

Антишахедні дрони-перехоплювачі, за словами експерта, критично необхідні саме в регіонах, що зазнали удару.

Виробництво таких систем в Україні вже досягло 1,5 тисячі одиниць на місяць, однак їхнє розгортання на місцях та підготовка команд відбуваються повільніше, ніж потрібно.

Збивати "шахеди" стало складніше, ніж у попередні роки, а витрачати дорогі ракети ППО на дешеві дрони - нераціонально, що й дозволяє частині апаратів долітати до цілей.

Енергетики продовжують відновлювальні роботи, працюючи в умовах постійної небезпеки. Експерти наголошують: швидкість повернення світла залежатиме не лише від технічних можливостей, а й від того, чи вдасться уникнути нових атак.

Удари по електромережах: що загрожує регіонам України - думка експерта

Російські війська навмисно атакують ключові підстанції та високовольтні лінії, намагаючись порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України та ізолювати окремі регіони, зокрема Чернігівщину, Одещину та Донеччину.

За словами Геннадія Рябцева, ці дії значно ускладнюють перерозподіл електроенергії та підвищують техногенні ризики для населення.

"Основна мета Росії - порушити цілісність енергосистеми по Дніпру, фактично поділивши її на дві частини", - пояснює експерт, підкреслюючи стратегічний характер атак на енергетичну інфраструктуру.

Удари по Україні - останні новини

Увечері 7 січня на Дніпропетровщині пролунали вибухи - місцеві жителі повідомляли про спалахи в небі. Після цього в області зникли зв’язок та електропостачання.

Президент України Володимир Зеленський згодом розповів, що в Дніпропетровській та Запорізькій областях після атаки РФ на енергетичну інфраструктуру склалася критична ситуація.

Крім того, ближче до вечора 7 січня Кривий Ріг опинився під масованою атакою російських військ. Про наближення повітряних цілей неодноразово попереджали в Повітряних силах України.

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра Дніпропетровська область блекаут
