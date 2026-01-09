Андрій Пятов возз'єднався з ексдружиною через рік після розлучення

Пятови вибрали гарне місце, щоб знову побути разом.

Андрій Пятов розлучення - футболіст поїхав на відпочинок з дітьми та ексдружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/piat30

Коротко:

Андрій і Юлія Пятови розлучилися трохи більше року тому

Зараз пара та їхні спільні діти на відпочинку

Український футболіст Андрій Пятов і його дружина Юлія восени 2024 року оголосили про розставання. Вони були разом 20 років, за цей час у пари з'явилося четверо дітей.

Андрій і Юлія вчаться співіснувати разом заради благополуччя їхніх спільних спадкоємців. На зимові канікули пара навіть возз'єдналася на відпочинку, щоб діти змогли провести час в атмосфері об'єднаної сім'ї.

Пятов у своєму блозі в Instagram розповів, що разом з дітьми відпочиває в Буковелі. Пізніше його ексдружина опублікувала фото з цього ж курорту - колишні закохані та їхні діти зупинилися в одному готелі.

Андрій Пятов розлучення - футболіст поїхав на відпочинок з дітьми та ексдружиною / фото: instagram.com/piat30

Юлія Пятова хвалиться краєвидами Буковеля / фото: instagram.com/piatova

Про персону: Андрій Пятов Андрій Пятов - український футболіст, іменитий воротар. Колишній капітан національної збірної України. Учасник трьох чемпіонатів Європи та чемпіонату світу 2006. Заслужений майстер спорту України. Батько чотирьох дітей, повідомляє Вікіпедія.

