Андрій Пятов возз'єднався з ексдружиною через рік після розлучення

- Андрій і Юлія Пятови розлучилися трохи більше року тому
- Зараз пара та їхні спільні діти на відпочинку
Український футболіст Андрій Пятов і його дружина Юлія восени 2024 року оголосили про розставання. Вони були разом 20 років, за цей час у пари з'явилося четверо дітей.
Андрій і Юлія вчаться співіснувати разом заради благополуччя їхніх спільних спадкоємців. На зимові канікули пара навіть возз'єдналася на відпочинку, щоб діти змогли провести час в атмосфері об'єднаної сім'ї.
Пятов у своєму блозі в Instagram розповів, що разом з дітьми відпочиває в Буковелі. Пізніше його ексдружина опублікувала фото з цього ж курорту - колишні закохані та їхні діти зупинилися в одному готелі.
Про персону: Андрій Пятов
Андрій Пятов - український футболіст, іменитий воротар. Колишній капітан національної збірної України. Учасник трьох чемпіонатів Європи та чемпіонату світу 2006. Заслужений майстер спорту України. Батько чотирьох дітей, повідомляє Вікіпедія.
