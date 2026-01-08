Рус
По всій Україні оголошено тривогу - у Львові прогриміла серія вибухів

Дар'я Пшеничник
8 січня 2026, 23:59
1670
Повітряні Сили не попереджали про цілі, які б прямували на Львів.
Атака на Україну 8 січня

Головні факти:

  • Тривога пролунала спочатку в Києві
  • Пізніше охопила всю Україну
  • Є інформація, що по Львову міг прилетіти "Орєшнік"

У столиці та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу через масовану атаку ударних безпілотників. Пізніше додала загроза застосування балістичного озброєння.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о о 23:28.

Через кілька хвилин сигнал тривоги розповсюдився по всій Україні. Моніторингові канали написали про загрозу пуску міжконтинентальної балістики - ракети "Орєшнік".

Повітряні сили ЗСУ теж підтвердили інформацію про загрозу застосування балістичного озброєння.

Тим часом у Києві на тлі атаки безпілотників чути роботу ППО та вибухи.

Крім того в Telegram-каналах почали писати про сильні вибухи в Львові.

Також Telegram-канал Николаевский Ванек прокоментував, ймовірний, приліт Орєшніка: "Є версія, що "Орєшнік" дійсно атакував, і летів в бік Стрия, а куди фактично прилетів (або ні) і що — на даний момент невідомо".

О 00:06 голова Львівської ОВА написав у своєму Telegram-каналі, що на Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури. Більше інформації можна буде дізнатися пізніше.

Мера Львова Андрій Садовий в Telegram зазначив, що після оголошення повітряної тривоги у місті було чути серію вибухів.

"Зараз з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі. Працюємо з усіма службами. Оперативно інформуватимемо про ситуацію в місті", - додав чиновник.

23:59Україна
Росія готується до прориву кордону України: названо області, які під загрозою

Росія готується до прориву кордону України: названо області, які під загрозою

Зеленська відмовилася від минулого іміджу і зважилася на кардинальні зміни

Зеленська відмовилася від минулого іміджу і зважилася на кардинальні зміни

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у

Гороскоп на завтра 9 січня: Левам - грандіозний успіх, Дівам - невдача

Гороскоп на завтра 9 січня: Левам - грандіозний успіх, Дівам - невдача

Китайський гороскоп на завтра 9 січня: Щурам - розставання, Свиням - образа

Китайський гороскоп на завтра 9 січня: Щурам - розставання, Свиням - образа

