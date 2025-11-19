Рус
Зеленський назвав єдину умову закінчення війни та формати переговорів з РФ

Юрій Берендій
19 листопада 2025, 21:46
Зеленський наголосив на необхідності лідерства США та готовності працювати у запропонованих Туреччиною форматах, для досягнення миру.
Зеленський назвав єдину умову закінчення війни та формати переговорів з РФ
  • Тільки США і Трамп мають силу для завершення війни
  • Туреччина готова надати майданчик для переговорів

Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Стамбулі з Реджепом Тайїпом Ердоганом заявив , що Туреччина може надати майданчик для переговорів про завершення війни. Відповідну заяву він зробив у дописі в Telegram.

Зеленський наголосив, що вдячний президенту Ердогану за сьогоднішній візит та змістовну розмову. Він підкреслив, що Україна високо цінує активну участь Туреччини в дипломатичних процесах. Під час зустрічі сторони детально розглянули реальні кроки, які можуть привести до надійного та гідного завершення війни. Зеленський також зазначив, що від початку року Україна підтримує всі рішучі дії та ініціативи президента Трампа, спрямовані на припинення війни.

"Тільки президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась. Президент Ердоган сьогодні запропонував формати розмови, які я підтримав, і для нас важливо, що Туреччина готова надати необхідний майданчик. Ми готові працювати і в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть дати результат", - вказав він.

Він додав, що ключовою умовою для припинення кровопролиття та досягнення тривалого миру є узгоджена робота з усіма партнерами, а також збереження активного та потужного лідерства США, яке здатне наблизити стійкий мир і забезпечити безпеку людей.

Про що Зеленський має говорити з Путіним - думка експерта

Як писав Главред, питання територій у підсумку вирішуватиметься на рівні особистих переговорів між президентом Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним. Про це заявив політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Водночас він підкреслив, що залишається "глибоким скептиком", оскільки досягти домовленостей у цій сфері фактично нереально.Фесенко зазначив, що жоден компроміс неможливий, адже позиції Києва та Москви повністю протилежні й не мають точок перетину.

На його думку, якби не відбулася російська анексія окупованих територій, а залишалося лише питання Криму, теоретично можна було б шукати різні рішення. Проте після захоплення ще чотирьох областей восени 2022 року ситуація зайшла у повний глухий кут.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава ГУР МО Кирило Буданов прокоментував заяви президента США Дональда Трампа щодо термінів закінчення війни.

Відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією щодо розробки нового плану припинення війни в Україні. Однак, він буде рівносильним капітуляції України. Про це повідомив кореспондент Financial Times Крістофер Міллер.

19 листопада 2025 року в рамках офіційного візиту президент України Володимир Зеленський провів переговори з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Ключовою темою переговорів було досягнення справедливого миру для України та відновлення переговорів з РФ.

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Три дні чекав під руїнами у Тернополі: знайдені тіла дітей і дружини чоловіка, який вижив

Три дні чекав під руїнами у Тернополі: знайдені тіла дітей і дружини чоловіка, який вижив

15:35Україна
США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

15:30Інтерв'ю
ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

15:07Війна
Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

