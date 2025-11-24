Україна і США зробили спільну заяву після переговорів у Женеві: у чому її суть

Головні тези:
- Україна та США підготували оновлений рамковий документ щодо завершення війни
- Сторони домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними мирними пропозиціями найближчими днями
- Остаточні рішення ухвалять президенти України та США
За підсумками переговорів у Женеві 23 листопада Україна і США підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ щодо завершення війни Росії та України.
У спільній заяві, опублікованій на сайтах президента України та Білого дому, йдеться, що переговори представників Сполучених Штатів і України 23 листопада в Женеві з обговорення американської мирної пропозиції були "конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що наголосило на спільній прихильності досягненню справедливого та міцного миру".
"Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю поважати суверенітет України та забезпечити стійкий та справедливий мир", - ідеться в заяві.
За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ.
Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.
Також буде підтримуватися тісний контакт з європейськими партнерами.
Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів, зазначається в заяві.
"Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати для досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення", - резюмується в документі.
Мирний план США і переговори в Женеві
Як писав Главред, 20 листопада США представили мирний план для України з 28 пунктів. Згідно з документом, Україна повинна вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння тощо.
23 листопада представники Сполучених Штатів і України зустрілися в Женеві для обговорення американської мирної пропозиції.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч з американською делегацією була продуктивною.
Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що план врегулювання, розроблений Вашингтоном, налічує від 26 до 28 пунктів, залежно від версії документа, який постійно коригується після консультацій з українською стороною.
Європейський союз розробив альтернативний мирний план щодо війни в Україні, який суттєво відрізняється від нещодавно оприлюдненого суперечливого плану за участю США та Росії.
Чи буде РФ дотримуватися мирних угод: думка експерта
Блогер Олександр Невзоров вважає, що не існує в природі жодного міжнародного договору, який був би дотриманий Росією.
"Стиль Росії - "дебіл з величезними кулаками", який диктує "очкарикам" (...) "Мирний план" Віткоффа-Дмітрієва - стандартний продукт Кремлівської "дипломатії": нахабний, брехливий і безглуздий. Євросоюз це миттєво розкусив і забракував "план". У формулюваннях поки немає потрібного категоризму, але найближчим часом з'явиться і він", - заявив він.
