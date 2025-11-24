Україна і США зробили спільну заяву після переговорів у Женеві: у чому її суть

Підготовлено оновлений та доопрацьований рамковий документ щодо миру.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-i-ssha-sdelali-sovmestnoe-zayavlenie-posle-peregovorov-v-zheneve-v-chem-ego-sut-10718270.html Посилання скопійоване

Україна і США підготували оновлений рамковий документ щодо миру / Колаж: Главред, фото: ОП, t.me/ermaka2022

Головні тези:

Україна та США підготували оновлений рамковий документ щодо завершення війни

Сторони домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними мирними пропозиціями найближчими днями

Остаточні рішення ухвалять президенти України та США

За підсумками переговорів у Женеві 23 листопада Україна і США підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ щодо завершення війни Росії та України.

У спільній заяві, опублікованій на сайтах президента України та Білого дому, йдеться, що переговори представників Сполучених Штатів і України 23 листопада в Женеві з обговорення американської мирної пропозиції були "конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що наголосило на спільній прихильності досягненню справедливого та міцного миру".

відео дня

"Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю поважати суверенітет України та забезпечити стійкий та справедливий мир", - ідеться в заяві.

За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ.

Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

Також буде підтримуватися тісний контакт з європейськими партнерами.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів, зазначається в заяві.

"Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати для досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення", - резюмується в документі.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план США і переговори в Женеві

Як писав Главред, 20 листопада США представили мирний план для України з 28 пунктів. Згідно з документом, Україна повинна вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння тощо.

23 листопада представники Сполучених Штатів і України зустрілися в Женеві для обговорення американської мирної пропозиції.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч з американською делегацією була продуктивною.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що план врегулювання, розроблений Вашингтоном, налічує від 26 до 28 пунктів, залежно від версії документа, який постійно коригується після консультацій з українською стороною.

Європейський союз розробив альтернативний мирний план щодо війни в Україні, який суттєво відрізняється від нещодавно оприлюдненого суперечливого плану за участю США та Росії.

Чи буде РФ дотримуватися мирних угод: думка експерта

Блогер Олександр Невзоров вважає, що не існує в природі жодного міжнародного договору, який був би дотриманий Росією.

"Стиль Росії - "дебіл з величезними кулаками", який диктує "очкарикам" (...) "Мирний план" Віткоффа-Дмітрієва - стандартний продукт Кремлівської "дипломатії": нахабний, брехливий і безглуздий. Євросоюз це миттєво розкусив і забракував "план". У формулюваннях поки немає потрібного категоризму, але найближчим часом з'явиться і він", - заявив він.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред