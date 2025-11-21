США поставили Києву ультиматум щодо мирної угоди: коли мине термін - FT

Вашингтон встановив жорсткі часові рамки для переговорного процесу.

https://glavred.net/world/ssha-postavili-kievu-ultimatum-po-mirnomu-soglasheniyu-kogda-istekaet-srok-ft-10717511.html Посилання скопійоване

Зеленському надали тиждень, щоб погодитися на мирний план Трампа / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне:

Адміністрація Трампа вимагає, щоб Зеленський погодився на умови мирної угоди до Дня подяки

Після згоди Києва Вашингтон планує передати документ Росії

У ЄС ініціативу Білого дому зустріли скептично

Адміністрація Дональда Трампа вимагає від президента України Володимира Зеленського погодитися на умови мирної угоди до Дня подяки, тобто до 27 листопада.

Зокрема, Трамп вимагає від України відмовитися від підконтрольних їй територій на сході Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ вдвічі та відмовитися від життєво важливих категорій озброєнь, пише Financial Times із посиланням на неназваних українських чиновників.

відео дня

Після того, як Володимир Зеленський, за задумом Білого дому, погодиться на умови США, документ планують передати РФ, а весь процес хочуть завершити до початку грудня.

"Адміністрація Трампа встановила "агресивні" строки, щоб встигнути представити угоду Москві до кінця листопада і завершити процес на початку грудня", - ідеться в статті.

Водночас українські чиновники зазначають, що низка положень документа неприйнятні, і зараз ведеться робота над зустрічними пропозиціями.

Один із високопоставлених українських чиновників порівняв нинішній тиск із тим, який чинився під час укладення угоди про корисні копалини.

Журналісти також підкреслили, що в ЄС на мирні пропозиції Білого дому відреагували скептично. Зокрема, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що Брюссель "не чув про жодні поступки з російського боку", що ставить під сумнів збалансованість ініціативи.

Поки незрозуміло, чи вкладеться Київ у зазначені терміни, зазначає Financial Times.

Мирний план США - що про нього відомо

Як писав Главред, новий мирний план США створено за аналогією з домовленостями про припинення вогню в Газі.

За даними американських ЗМІ, мирний план містить гарантії безпеки, засновані на статті 5 Статуту НАТО. США і європейські союзники повинні будуть розглядати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту". Гарантії діятимуть 10 років і можуть бути продовжені.

Текст мирного плану оприлюднив і український нардеп Олексій Гончаренко. Детальніше читайте в матеріалі: США представили Україні мирний план із 28 пунктів - нардеп розкрив повний текст.

Секретар РНБО Рустем Умеров схвалив "більшу частину плану" США щодо мирного врегулювання війни Росії та України. Водночас Україна внесла суттєві зміни в один із 28 пунктів проєкту документа. Як пише The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого американського чиновника, правка Києва стосується міжнародної допомоги.

Чи буде РФ дотримуватися мирних угод: думка експерта

Блогер Олександр Невзоров вважає, що не існує в природі жодного міжнародного договору, який був би дотриманий Росією.

"Стиль Росії - "дебіл з величезними кулаками", який диктує "очкарикам" (...) "Мирний план" Віткоффа-Дмітрієва - стандартний продукт Кремлівської "дипломатії": нахабний, брехливий та безглуздий. Євросоюз це миттєво розкусив і забракував "план". У формулюваннях поки немає потрібного категоризму, але найближчим часом з'явиться і він", - заявив він.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред