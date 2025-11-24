Дедлайн для ухвалення мирного плану може змінитись: в США назвали новий термін

В США визнають, що Україна потребує гарантій безпеки.

Термін для прийняття мирної угоди

Ключові тези:

Термін для прийняття мирної угоди США є гнучким

В США хочуть, щоб це сталося якомога швидше

Також можлива розмова між Трампом і Зеленським

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що встановлений Дональдом Трампом термін до четверга, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Про це пише CNN.

За його словами, американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень та досягти мети в "розумний термін".

"Ми хочемо вирішити це питання якомога швидше. Звичайно, ми б хотіли, щоб це сталося до четверга. Ми дійсно просунулися вперед, тому я дуже оптимістично налаштований, що ми досягнемо мети в дуже розумний термін, дуже скоро. Чи то буде четвер, чи п'ятниця, чи середа, чи понеділок наступного тижня, ми хочемо, щоб це сталося якомога швидше, тому що люди будуть гинути", – сказав Рубіо за результатами переговорів у Женеві в неділю.

Він додав, що США визнають, що Україна потребує гарантій безпеки як частини мирної пропозиції, але не вдався в подробиці того, що обговорювалося.

"Я думаю, що ми всі визнаємо, що для остаточного завершення цієї війни Україні потрібно відчувати себе в безпеці і бути впевненою, що її ніколи більше не буде захоплено або атаковано", - підкреслив державний секретар США.

Також Рубіо назвав "можливою" телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, під якої обговорювали б угоду.

Який мирний план може влаштувати Україну

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що мирний план США може влаштувати Україну лише в одному випадку: вихід Росії з усіх окупованих територій, репарації, покарання військових злочинців.

Але, він наголосив, що росіяни не вийдуть ні з Криму, ні з Донбасу, ні навіть із частини Запорізької та Херсонської областей.

"Вони не віддадуть нам Бердянськ та Маріуполь – це нереально. Замороження по лінії фронту може бути в Запорізькій області. Десь щось трішки відійдуть – можливо, із Харківщини чи Дніпропетровщини. Але не більше", - каже Клочок.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план США - що відомо

Як повідомляв Главред, українська делегація працює в Женеві над пошуком реальних рішень для завершення війни, відновлення миру та забезпечення довгострокової безпеки. Команда вже надала короткі доповіді про підсумки перших зустрічей і переговорів.

Відомо, що початкова редакція так званого "мирного плану Трампа" містила не 28 пунктів, а 30. Ще два пункти плану могли бути викресленими або засекреченими.

Крім того, європейські країни представили оновлену версію американського мирного плану для України, в якій відмовилися від запропонованих Вашингтоном обмежень щодо української армії та від ідеї територіальних поступок.

