"Думала, буде іншим": Каменських потрапила до лікарні на п'ятий день голодування

Знесиленій Насті Каменських знадобилася медична допомога.

Настя Каменських новини - співачка після голодування потрапила до лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Коротко:

Настя Каменських оголосила голодування на тиждень

На середині "дистанції" артистка потрапила до лікарні

Настя Каменських після втечі з України оселилася в Іспанії і почала вести свій блог іспанською та російською мовами. Кілька днів тому співачка оголосила добровільне голодування на сім днів - для очищення тіла і єднання з внутрішнім "я".

На п'ятий день голодування Каменських потрапила до лікарні. Про це вона розповіла в соціальних мережах - опублікувала фото з палати з крапельницею в руці.

Настя не стала розкривати причину госпіталізації, але зазначила, що це не пов'язано з її тижневим голодуванням. Втім, лікарі наполягають на тому, щоб вона припинила небезпечну практику хоч на час лікування. "Думала, ранок буде іншим. Головне - завжди залишатися в гарному настрої", - написала артистка і пообіцяла пізніше поділитися деталями свого стану.

Настя Каменських новини - співачка після голодування потрапила до лікарні / фото: instagram.com/kamenskux

Про персону: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

