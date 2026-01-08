"Думала, буде іншим": Каменських потрапила до лікарні на п'ятий день голодування

Коротко:
- Настя Каменських оголосила голодування на тиждень
- На середині "дистанції" артистка потрапила до лікарні
Настя Каменських після втечі з України оселилася в Іспанії і почала вести свій блог іспанською та російською мовами. Кілька днів тому співачка оголосила добровільне голодування на сім днів - для очищення тіла і єднання з внутрішнім "я".
На п'ятий день голодування Каменських потрапила до лікарні. Про це вона розповіла в соціальних мережах - опублікувала фото з палати з крапельницею в руці.
Настя не стала розкривати причину госпіталізації, але зазначила, що це не пов'язано з її тижневим голодуванням. Втім, лікарі наполягають на тому, щоб вона припинила небезпечну практику хоч на час лікування. "Думала, ранок буде іншим. Головне - завжди залишатися в гарному настрої", - написала артистка і пообіцяла пізніше поділитися деталями свого стану.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Наталія Могилевська покинула Україну разом з дітьми та чоловіком. Це перша поїздка української співачки за кордон за час повномасштабної війни.
Також український стронгмен Василь Вірастюк вперше показав свого п'ятого сина від молодої дружини - днями Ярославу виповнився один рік. До цього Вірастюк приховував спадкоємця.
Про персону: Настя Каменських
Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
