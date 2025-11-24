Зеленський може терміново вилетіти до США: у Reuters назвали мету візиту

Президент України готується обговорити з Трампом чутливі пункти мирного плану.

Візит Зеленського до США може відбутися цього тижня / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

Американські та українські чиновники обговорюють візит Зеленського до Вашингтона

Підтвердженої дати поки що немає

Головна мета поїздки - обговорення чутливих аспектів мирного плану

Офіційні особи США та України обговорюють можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США. Можливо, візит відбудеться вже цього тижня. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters із посиланням на два джерела, які обізнані про переговори в Женеві.

Поки що підтвердженої дати візиту Зеленського до США немає.

Головна ідея поїздки в тому, щоб президент України обговорив із главою Білого дому Дональдом Трампом найбільш чутливі питання мирного плану, зокрема питання території, повідомив один зі співрозмовників агентства.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план США і переговори в Женеві

Як писав Главред, 20 листопада США представили мирний план для України з 28 пунктів. Згідно з документом, Україна повинна вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки.

23 листопада представники Сполучених Штатів і України зустрілися в Женеві для обговорення американської мирної пропозиції.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч з американською делегацією була продуктивною.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що план врегулювання, розроблений Вашингтоном, налічує від 26 до 28 пунктів, залежно від версії документа, який постійно коригується після консультацій з українською стороною.

За підсумками переговорів у Женеві 23 листопада Україна та США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо завершення війни Росії та України. Україна і Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

Варто зазначити, що Європейський союз розробив альтернативний мирний план щодо війни в Україні, який суттєво відрізняється від нещодавно оприлюдненого спірного плану за участю США та Росії.

Коли закінчиться війна: що кажуть у Раді

Як писав Главред, на початку листопада голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський заявив, що війна Росії проти України може закінчитися або до кінця 2025 року, або на початку наступного.

"На мій погляд, шанси [на завершення війни] є. Наскільки вони будуть використані - зараз складно сказати", - сказав Веніславський у коментарі ТСН.

