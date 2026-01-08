Радники Трампа обговорили з посланцем Путіна завершення війни в Україні - Axios

Вашингтон тепер чекає на відповідь Москви щодо ключових пунктів мирного плану.

Радники Трампа зустрілися з російським спецпосланцем у Парижі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

Віткофф і Кушнер зустрілися в Парижі з російським спецпосланцем

Білий дім узгодив з Україною майже всі аспекти мирного плану

США починають прямі переговори з Росією щодо пропозиції

Радники президента США Дональда Трампа зустрілися з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення плану завершення війни в України. Про це пише Аxios.

За інформацією видання, Білий дім уже узгодив з Україною майже всі аспекти мирного плану Трампа. Тепер Вашингтон прагне отримати чітку відповідь від Кремля.

Зустріч із Дмитрієвим була спрямована на те, щоб зрозуміти, чи готовий Володимир Путін серйозно розглядати мирну пропозицію. Наразі російський лідер публічно не демонстрував жодних ознак готовності до компромісів.

Зустріч із російським посланцем відбулася після інтенсивного дводенного марафону переговорів Віткоффа та Кушнера з президентом Володимиром Зеленським, а також лідерами Британії, Франції та Німеччини.

Головними пунктами спотикання залишаються гарантії безпеки для України і територіальні поступки на Донбасі.

Зеленський у четвер підтвердив, що безпекова угода між США та Україною "по суті готова до фіналізації на найвищому рівні". За словами президента, Україна вже представила свої варіанти вирішення територіального питання.

Київ був поінформований, що США розпочинають пряму взаємодію з Росією щодо мирної пропозиції. Зеленський наголосив, що дипломатична робота має супроводжуватися посиленням тиску на агресора.

За інформацією українських чиновників, наступного тижня Зеленський може відвідати США для зустрічі з Трампом і фіналізації угоди про гарантії безпеки. Альтернативний варіант - переговори під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи можливе заморожування війни - думка експерта

Колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур розповів в інтерв'ю Главреду, що навіть часткового чи тимчасового припинення війни в Україні у 2026 році очікувати не варто. За його словами, наразі жодних ознак можливості заморожування війни немає.

"Якщо це відбудеться і буде оголошено про припинення вогню, воно за будь-яких умов означатиме не завершення війни, а лише зупинку чергового етапу російської агресії. У будь-якому випадку це буде пауза, і наше виживання як незалежної, дійсно суверенної держави - буде залежати від того, як ми цю паузу використаємо", - пояснив колишній посол.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Постпред США при НАТО Метью Вітакер 6 січня заявив, що переговори про гарантії безпеки для України можуть наблизитися до прориву. За його словами, близько 50 країн-союзників, включно з НАТО, узгоджують рамкову угоду для безпеки України, що може стати основою майбутньої мирної угоди з Росією.

Президент України Володимир Зеленський 7 січня повідомив, що найближчим часом планує зустрітися з Дональдом Трампом, щоб обговорити питання гарантій безпеки для України. За його словами, можливість надання гарантій терміном понад 15 років наразі розглядається, а деталі обговорюються на рівні військових представників України, США, Франції та Великої Британії.

Як повідомляв Главред, двосторонній документ про американські гарантії безпеки для України майже готовий до фіналізації на найвищому рівні. Українська команда разом з партнерами обговорила відновлення, економічний розвиток та базові рамки для завершення війни.

