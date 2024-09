Макрон зробив резонансну заяву щодо перегляду відносин із РФ

Нинішній міжнародний порядок несправедливий, вважає президент Франції.

Країнам Європи доведеться переглянути відносини з Росією, вважає Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країнам Європи необхідно переосмислити відносини з Росією. Про це він сказав 22 вересня в Парижі під час зустрічі заради миру, організованої католицькою спільнотою Святого Егідія.

"Нам доведеться думати про новий спосіб організації Європи та переосмислити наші відносини з Росією після війни. Ми повинні мати достатньо уяви, щоб думати про світ завтрашнього дня, про мир у Європі в новій формі", - заявив Макрон.

За словами французького лідера, Європа існуватиме в новій реальності, яка вимагає побудови нового міжнародного порядку.

"Це, безсумнівно, найбільший виклик сьогодення, тому що наш сьогоднішній порядок неповний та несправедливий. Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, що згодом з'явилися й стали домінуючими", - зазначив президент Франції.

Він зауважив, що нинішній міжнародний порядок є несправедливим, оскільки його було сформовано, коли багато хто з найгустонаселеніших країн ще не існував або не мав вагомого впливу. Саме тому міжнародний порядок, у якому світ живе сьогодні, "заблокований".

Макрон планує повернутися до цього питання в ООН у вівторок, коли він виступатиме на Генеральній Асамблеї ООН.

"Нам потрібен порядок, де одні країни не зможуть блокувати інших, і де країни представлені гідно, а тому робити це потрібно в набагато більш справедливих органах, таких як ООН, Світовий банк або Міжнародний валютний фонд", - додав він.

Макрон і його позиція щодо Путіна та війни в Україні

Президент Франції Емануель Макрон зайняв активну позицію щодо підтримки України і протягом багатьох місяців він уникав контакту з главою країни-агресора Росії Володимиром Путіним. Але нещодавно в подкасті Generation Do It Yourself він заявив про бажання продовжити діалог із кремлівським диктатором.

Макрон хоче не просто відновити зв'язки з Росією, а напряму спілкуватися з диктатором Путіним, адже, попри паузу, не виключає продовження комунікації саме з ним.

"Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним, - сказав глава Франції.

Раніше Макрон і президент США Байден домовилися підтримувати зусилля всередині Європейського Союзу та "Великої сімки" щодо залучення прибутків від заморожених російських суверенних активів на користь України, згідно з міжнародним правом, відповідними правовими системами та процесами ухвалення рішень, додали в Білому домі.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Франція офіційно звернулася до 10-ти країн Європи та США для створення коаліції країн для відправки інструкторів для навчання українських військових безпосередньо на території України.

