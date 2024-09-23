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Макрон зробив резонансну заяву щодо перегляду відносин із РФ

Анна Ярославська
23 вересня 2024, 06:52
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Нинішній міжнародний порядок несправедливий, вважає президент Франції.
Макрон, Путин
Країнам Європи доведеться переглянути відносини з Росією, вважає Макрон / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країнам Європи необхідно переосмислити відносини з Росією. Про це він сказав 22 вересня в Парижі під час зустрічі заради миру, організованої католицькою спільнотою Святого Егідія.

"Нам доведеться думати про новий спосіб організації Європи та переосмислити наші відносини з Росією після війни. Ми повинні мати достатньо уяви, щоб думати про світ завтрашнього дня, про мир у Європі в новій формі", - заявив Макрон.

За словами французького лідера, Європа існуватиме в новій реальності, яка вимагає побудови нового міжнародного порядку.

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"Це, безсумнівно, найбільший виклик сьогодення, тому що наш сьогоднішній порядок неповний та несправедливий. Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, що згодом з'явилися й стали домінуючими", - зазначив президент Франції.

Він зауважив, що нинішній міжнародний порядок є несправедливим, оскільки його було сформовано, коли багато хто з найгустонаселеніших країн ще не існував або не мав вагомого впливу. Саме тому міжнародний порядок, у якому світ живе сьогодні, "заблокований".

Макрон планує повернутися до цього питання в ООН у вівторок, коли він виступатиме на Генеральній Асамблеї ООН.

"Нам потрібен порядок, де одні країни не зможуть блокувати інших, і де країни представлені гідно, а тому робити це потрібно в набагато більш справедливих органах, таких як ООН, Світовий банк або Міжнародний валютний фонд", - додав він.

Макрон і його позиція щодо Путіна та війни в Україні

Президент Франції Емануель Макрон зайняв активну позицію щодо підтримки України і протягом багатьох місяців він уникав контакту з главою країни-агресора Росії Володимиром Путіним. Але нещодавно в подкасті Generation Do It Yourself він заявив про бажання продовжити діалог із кремлівським диктатором.

Макрон хоче не просто відновити зв'язки з Росією, а напряму спілкуватися з диктатором Путіним, адже, попри паузу, не виключає продовження комунікації саме з ним.

"Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним, - сказав глава Франції.

Раніше Макрон і президент США Байден домовилися підтримувати зусилля всередині Європейського Союзу та "Великої сімки" щодо залучення прибутків від заморожених російських суверенних активів на користь України, згідно з міжнародним правом, відповідними правовими системами та процесами ухвалення рішень, додали в Білому домі.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Франція офіційно звернулася до 10-ти країн Європи та США для створення коаліції країн для відправки інструкторів для навчання українських військових безпосередньо на території України.

Стосунки між Макроном і Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін мали хороші робочі стосунки до того, як РФ вторглася в Україну в лютому 2022 року.

Навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ Макрон виступав за діалог із Москвою для пошуку мирного рішення і підтримував ідею про "гарантії" для РФ у майбутній концепції безпеки Європи.

У лютому 2024 року Макрон зайняв "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.

Серед причин, що спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростаючий тиск на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

Український лідер Володимир Зеленський вважає, що Макрон змінив риторику, оскільки господар Кремля обдурив його - тепер президент Франції не довіряє Путіну.

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