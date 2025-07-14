В Україні буде новий прем'єр-міністр - кому Зеленський запропонував посаду

Зеленський та Свириденко обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України.

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Зеленський запропонував Свириденко очолити Кабмін / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко

Розпочинається трансформація системи виконавчої влади в Україні

Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво обновити його роботу. Про цен він написав у своєму Телеграм-каналі.

"Провів зустріч із першою віцепрем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в рамках конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства", - написав Зеленський. відео дня

За його словами, вони обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців та масштабувати наше власне виробництво зброї.

"З цією метою розпочинаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво обновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", - додав президент.

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