Одразу дві країни: Макрон назвав головних противників вступу України до НАТО

Президент Франції також розповів про події тогорічного саміту у Вільнюсі, коли Києву відмовили у запрошенні на вступ у НАТО.

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Макрон назвав головних противників вступу України до НАТО / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Сполучені Штати та Німеччина є головними противниками вступу України до Північноатлантичного альянсу. Про це заявив французький президент Емманюель Макрон, передає агентство DPA.

Перед самітом НАТО у Вашингтоні Макрон відзначив "сильну опозицію" США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до Альянсу.

"Зрештою, запрошення України до НАТО буде рішенням союзників", – наголосив він. відео дня

Президент Франції також нагадав про події тогорічного саміту у Вільнюсі, коли Києву відмовили у запрошенні на вступ попри публічну критику з українського боку.

"Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері (в НАТО – ред.) були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій для Вашингтонського саміту такий самий", – підсумував Макрон.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі. На саміт у Вашингтоні запрошено міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.Серед запрошених – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери країн-партнерів Індо-Тихоокеану: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Саміт НАТО у Вашингтоні - що відомо

Нагадаємо, представник Держдепу США Деніел Сайзек заявив, що Україна не отримає запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні, тому що країні необхідно провести подальші реформи у Збройних Силах.

Однак, Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі.

В той же час, Зеленський зазначив, що Україна розглядає можливість взяти участь у проведенні кількох платформ, зокрема, щодо постачання додаткових систем ППО типу "Patriot".

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