Франція - за Україну, але з Москвою потрібен діалог: Макрон закликав до "миру з РФ" в майбутньому

Франція підтримує Україну, але з країною-агресором Російською Федерацією слід вести діалог, вважає французький глава держави Еммануель Макрон.

Перемовин з Путіним останніми тижнями не було - Макрон / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Франція показала свою військову та економічну підтримку опору України агресії Росії. Однак з Москвою все одно треба підтримувати діалог, оскільки слід розуміти, як в майбутньому досягти миру. Останніми тижнями перемовин з директором російської держави Володимиром Путіним не було. Про це заявив французький президент Еммануель Макрон.

В інтерв'ю El Pais він розповів про те, що в останні тижні перемовин з Путіним не було. Однак діалог зберігався до і після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Також Макрон спробував знайти виправдання своїми словам про необхідність "не принижувати росіян". Президент Франції сказав, що лідери та ідеї змінюються, а географія залишається незмінною. І треба розуміти, як в майбутньому шукати миру з сусідами.

При цьому, за його словами, Франція – на боці України і показала це своїми діями, серед яких надання військової допомоги та підтримка санкцій щодо Росії.

"Міста не змінюються і географія не змінюється. Ви можете боротися з лідерами, ідеями, проектами. Ми робимо це рішуче, без двозначності. Але потім, в довгій історії з містами-сусідами, необхідно знати, як знайти шляхи і засоби для розвитку миру. Це станеться свого часу, і я говорив це тоді, коли всі про це забували, повторюючи, що: "Треба поставити Росію на коліна і т.д.". Жестами і вчинками я показав, що сьогодні Франція найбільше стоїть поруч з українським опором, військовою підтримкою і санкціями. Тому немає жодної двозначності, але ми завжди повинні зберігати здатність до діалогу", - підкреслив Еммануель Макрон.

Заяви Макрона про "гарантії безпеки" для агресора Росії

Президент Франції Еммануель Макрон у грудні минулого року заявляв, що країні-окупанту Росії, мовляв, повинні бути надані свої "гарантії" в майбутній концепції європейської безпеки. Втім, такі "зобов'язання" перед Москвою можуть з'явитися тільки після того, як вона повернеться до перемовин.

Також він уточнив, що рішення про можливість подальшого діалогу з Москвою повинен ухвалювати Київ.

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією, ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут - це вирішувати українському народу самостійно, а не нам вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити перемовини з РФ), - зазначив Макрон.

Секретар РНБО Олексій Данілов різко розкритикував слова Макрона про "гарантії безпеки" агресору Росії. Український чиновник підкреслив - час підкилимної дипломатії вже минув, найкраща гарантія - демілітаризація і позбавлення РФ ядерної зброї.

Пізніше Макрон знову зробив заяву про горезвісні "гарантії" для Росії. На його думку, Україна, мовляв, навряд чи зможе вступити до НАТО через позицію Москви. Українська держава - постраждала сторона, але "гарантії безпеки", мовляв, повинні бути надані і РФ.

Дивіться відео ТСН - Франція першою поставила Україні Західні танки

Перемовини України та Росії: