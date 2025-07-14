Спецпосланець Трампа зустрівся з Умєровим, Будановим і Сирським: про що говорили

Зустріч присвячена досягненню стійкого і справедливого миру в Україні.

https://glavred.net/war/specposlannik-trampa-vstretilsya-s-umerovym-budanovym-i-syrskim-o-chem-govorili-10681331.html Посилання скопійоване

Буданов і Сирський доповіли американському спецпосланцю / Колаж: Главред, фото: Міноборони України

Головне:

Келлог заслухав доповіді Буданова та Сирського

Умєров обговорив з Келлогом досягненню стійкого та справедливого миру

Також йшлося про розвиток ОПК і спільні проєкти

У понеділок, 14 липня, спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог заслухав доповіді від керівника ГУР Кирила Буданова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Розмова стосувалася досягнення стійкого та справедливого миру. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, зустріч із Кітом Келлогом пройшла у форматі предметної та відвертої розмови, присвяченої шляхам досягнення справедливого і стійкого миру в Україні. Умєров подякував США за потужну оборонну підтримку, яка щодня рятує життя українців та наближає перемогу над агресором.

відео дня

Перший заступник міністра оборони Сергій Боєв наголосив, що Україна готова до тривалого припинення вогню, однак воно не повинно ставити під загрозу державну безпеку. Тому основний акцент робиться на посиленні боєздатності армії та розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Під час зустрічі сторони обговорили розвиток спільних проєктів у сфері озброєння, зокрема:

локалізацію виробництва систем протиповітряної оборони в Україні та Європі,

створення нових оборонних ініціатив,

використання заморожених російських активів.

Умєров підкреслив, що деякі програми вже реалізуються, а інші – перебувають на етапі запуску. Вони мають не лише посилити обороноздатність України, але й зміцнити колективну безпеку союзників.

"Маємо унікальний бойовий досвід - особливо у сфері БпЛА - і готові ним ділитися. Частину масштабних спільних ініціатив можна реалізовувати за участю європейських партнерів або за рахунок заморожених російських активів", - зазначив Умєров.

Під час зустрічі також порушували тему санкцій, зокрема проти російського енергетичного сектору, який залишається головним джерелом фінансування війни. Глава Міноборони наголосив на необхідності послідовного та системного тиску, який має обмежити здатність РФ вести агресивну політику.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Брифінг від військових та розвідки

Окремо для американської делегації було проведено брифінг за участю начальника ГУР Кирила Буданова, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова та представників розвідувальних органів.

"Поінформували про оперативну ситуацію, оцінку планів противника та підготовку Росії до війни ширшого масштабу – не лише проти України, а й проти НАТО", - розповів Умєров.

Також було показано, як Україна реагує на агресію Росії. Говком ЗСУ Сирський озвучив першочергові потреби Збройних сил України в озброєнні та техніці, необхідній для стримування окупантів.

Візит Келлога в Україну - новини за темою

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог приїде до Києва і пробуде в Україні цілий тиждень. Візит підтвердили і в українському МЗС.

У понеділок, 14 липня, Келлога на залізничному вокзалі зустрів керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Президент Зеленський заявив, що Келлог зустрінеться з керівництвом СБУ та розвідки, а також отримає повну інформацію про ситуацію на фронті.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що одна з країн готується передати Україні 17 систем Patriot, частина з яких може прибути вже за кілька днів. Також Трамп підкреслив, що Путін показує готовність до миру лише на словах, а насправді продовжує ракетні удари по Києву.

Читайте також:

Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред