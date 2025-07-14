Ворог цинічно вдарив по Харківщині: кількість постраждалих зростає

Коротко:
- Росіяни обстріляли Борівське та Златопіль
- Загинули двоє людей, поранено десять осіб
- Пошкоджено будівлі, будинки й автомобілі
Російські окупанти завдали ударів по Харківській області, унаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.
За його словами, обстріляли територію Шевченківської громади. "У с. Борівське внаслідок влучання ворожої КАБ загинула людина", — наголосив Синєгубов. Ще четверо людей отримали поранення, їх госпіталізували і надають необхідну медичну допомогу.
Окрім цього, російські загарбники атакували безпілотниками місто Златопіль. За попередньою інформацією, удар було завдано безпілотником типу "Герань-2" (відомим також як "Шахед").
"На цей час відомо про одну загиблу. Ще 7 людей постраждали, серед них — 13-річна дитина. Медики оперативно надають допомогу. Усі профільні служби працюють на місці", — додав Синєгубов.
За інформацією Національної поліції України, кількість поранених у Златополі зросла до 10 осіб.
"Внаслідок влучання загинула 57-річна місцева мешканка. Її 13-річна донька отримала множені осколкові поранення. Також різних травм зазнали п’ятеро жінок та четверо чоловіків. Всіх постраждалих госпіталізували", — йдеться в повідомленні.
Унаслідок ударів пошкоджено адміністративні будівлі, приватні житлові будинки та автомобілі.
Ситуація на фронті - новини за темою
Нагадаємо, Главред писав, що російські загарбники активізувалися біля адмінмежі Дніпропетровської області, намагаючись прорвати оборону українських військ.
Крім того, війська країни-окупанта Росії збільшили кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку в Херсонській області. Ворог намагається просунутися вперед у зоні островів на Дніпрі, щоб вийти на плацдарми і взяти їх під контроль.
Також російські окупанти почали застосовувати на фронті нові ударні дрони - так звані міні-"Шахеди". Про це розповів український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Бескрестнов Сергій з позивним "Флеш".
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О персоне: Олег Синегубов
Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
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