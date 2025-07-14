Китай, мільйони і переговори з США: що відомо про можливу прем'єрку Юлію Свириденко

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра України - що про неї відомо.

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Вперше за 15 років уряд України може очолити жінка - що про неї відомо / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Де раніше працювала Юлія Свириденко

Доходи Юлії Свириденко - дані декларації за 2024 рік

Успішні угоди Юлії Свириденко

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Юлії Свириденко на посаду нового прем’єр-міністра України. Якщо Верховна Рада підтримає кандидатуру Свириденко, вона стане першою жінкою на посаді прем’єр-міністра України з 2010 року.

Главред з'ясував, що відомо про Юлію Свириденко.

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Освіта

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові.

У 2008 році вона здобула освіту у Київському національному торговельно-економічному університеті за спеціальністю "Менеджмент антимонопольної діяльності".

У 2009 р. Свириденко пройшла повний курс бухгалтерського обліку у Київській школі ринкової економіки.

Закінчила курси при Фонді держмайна з оцінки нерухомості та оцінки бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів та інтелектуальної власності (2009, 2011).

Також навчалася за міжнародними програмами в Німеччині та Швеції (2016, 2017).

Робота у приватному секторі

Свій професійний шлях вона розпочала у 2008 році в приватному секторі з посади економістки з фінансів у спільному українсько‑андоррійському підприємстві АТ "АМП" у Києві.

У студентські роки вона представляла Чернігів у китайському місті Усі, залучаючи інвестиції і сприяючи створенню компанії "Еко‑Втор", що збудувала завод у Чернігові завдяки китайським інвестиціям — для спілкування з інвесторами вона навіть вивчила китайську мову.

Після державної служби в Чернігівській ОДА у 2019 році повернулася в приватний бізнес як директорка ТОВ "Сідко Україна", компанії, яка виробляє корми для диких птахів та переробляє органічну продукцію.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Державні посади

Юлія Свириденко у 2015 році почала працювати на державних посадах. Тоді вона приєдналася до команди Чернігівської обласної державної адміністрації, де швидко піднялася кар’єрними сходами — від начальниці департаменту економічного розвитку до першої заступниці голови ОДА.

У 2018 році певний час виконувала обов’язки голови ОДА.

У 2019 році Свириденко стала заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а з липня 2020 року — першою заступницею міністра.

22 грудня 2020 року Юлія Свириденко була призначена заступницею керівника Офісу Президента України. На цій посаді вона відповідала за координацію економічної політики, взаємодію з урядом, а також за стратегічні напрямки розвитку. Її вважають однією з головних фігур, яка формувала економічний блок при президенті.

Юлія Свириденко / Фото: УНІАН

У листопаді 2021 року рішенням Верховної Ради вона перейшла на посаду першого віцепрем’єр-міністра та міністра економіки України.

Вона також координувала міжнародні перемовини про створення фонду відбудови, залучення фінансової допомоги від США та ЄС, активну співпрацю з ЄБРР і Світовим банком.

За час роботи в уряді вона стала одним із головних економічних переговірників держави — зокрема, вела перемовини зі США щодо створення Інвестиційного фонду для відбудови України. Також виступала за підтримку вітчизняного бізнесу, розширення держзамовлення на технічні спеціальності та розвиток індустріальних парків.

Деталі меморандуму з США щодо надр / Інфографіка: Главред

Юлію Свириденко називають технократкою з чітким баченням економічних реформ.

Доходи

У своїй електронній декларації за 2024 рік Юлія Свириденко задекларувала сукупний дохід у розмірі 4 млн 441 тис. 343 грн, передає Інтерфакс.

Основну частину доходів становили: заробітна плата — 1 205 771 грн, гонорари та інші виплати за цивільно-правовими договорами від Київської школи економіки — 3 102 506 грн, дохід від оренди майна — 133 тис. грн і банківські відсотки — 66 грн. Також вона задекларувала 377,5 тис. грн на рахунках у банках та $4 тис. готівкою.

У власності Свириденко — квартира в Києві площею 33,5 кв. м, ще дві квартири в Чернігові (74,3 кв. м та 25% від квартири площею 87,5 кв. м), земельна ділянка площею 1 496 кв. м у Чернігівській області. Крім того, вона орендує квартиру (119,8 кв. м) і машиномісце (23 кв. м) у столиці.

Також у декларації зазначено, що вона користується автомобілем BMW X3 2016 року випуску на підставі довіреності.

Родина

Чоловік Юлії Свириденко — Сергій Ігорович Дерлеменко. Він очолює компанії "ДКС-Групп" і "ДІТЕЛ", що працюють у сферах будівництва, ремонту, телекомунікацій і обслуговування мереж зв’язку. У 2015 році Дерлеменко балотувався до Чернігівської міської ради від партії "Самопоміч", однак депутатом не став. Подружжя виховує доньку Софію.

Юлія Свириденко - останні новини за темою

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Кабміні України можуть відбутися значні кадрові перестановки. За даними РБК-Україна з посиланням на джерела, прем’єр-міністр Денис Шмигаль може залишити свою посаду. Його потенційною наступницею називають першу віцепрем’єрку Юлію Свириденко.

Під час зустрічі з міжнародними партнерами в Лондоні 23 квітня 2025 року Свириденко наголосила, що Україна не капітулює, але готова до діалогу.

Крім того, 18 квітня українська та американська делегації підписали меморандум про намір укласти двосторонню економічну угоду, що закріплює взаємну зацікавленість у поглибленні партнерства. Про це сама Юлія Свириденко.

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