Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Китай, мільйони і переговори з США: що відомо про можливу прем'єрку Юлію Свириденко

Юрій Берендій
14 липня 2025, 16:24
453
Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра України - що про неї відомо.
Китай, мільйони і переговори з США: що відомо про можливу прем'єрку Юлію Свириденко
Вперше за 15 років уряд України може очолити жінка - що про неї відомо / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Де раніше працювала Юлія Свириденко
  • Доходи Юлії Свириденко - дані декларації за 2024 рік
  • Успішні угоди Юлії Свириденко

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Юлії Свириденко на посаду нового прем’єр-міністра України. Якщо Верховна Рада підтримає кандидатуру Свириденко, вона стане першою жінкою на посаді прем’єр-міністра України з 2010 року.

Главред з'ясував, що відомо про Юлію Свириденко.

відео дня

Освіта

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові.

У 2008 році вона здобула освіту у Київському національному торговельно-економічному університеті за спеціальністю "Менеджмент антимонопольної діяльності".

У 2009 р. Свириденко пройшла повний курс бухгалтерського обліку у Київській школі ринкової економіки.

Закінчила курси при Фонді держмайна з оцінки нерухомості та оцінки бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів та інтелектуальної власності (2009, 2011).

Також навчалася за міжнародними програмами в Німеччині та Швеції (2016, 2017).

Робота у приватному секторі

Свій професійний шлях вона розпочала у 2008 році в приватному секторі з посади економістки з фінансів у спільному українсько‑андоррійському підприємстві АТ "АМП" у Києві.

У студентські роки вона представляла Чернігів у китайському місті Усі, залучаючи інвестиції і сприяючи створенню компанії "Еко‑Втор", що збудувала завод у Чернігові завдяки китайським інвестиціям — для спілкування з інвесторами вона навіть вивчила китайську мову.

Після державної служби в Чернігівській ОДА у 2019 році повернулася в приватний бізнес як директорка ТОВ "Сідко Україна", компанії, яка виробляє корми для диких птахів та переробляє органічну продукцію.

Юлія Свириденко
Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Державні посади

Юлія Свириденко у 2015 році почала працювати на державних посадах. Тоді вона приєдналася до команди Чернігівської обласної державної адміністрації, де швидко піднялася кар’єрними сходами — від начальниці департаменту економічного розвитку до першої заступниці голови ОДА.

У 2018 році певний час виконувала обов’язки голови ОДА.

У 2019 році Свириденко стала заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а з липня 2020 року — першою заступницею міністра.

22 грудня 2020 року Юлія Свириденко була призначена заступницею керівника Офісу Президента України. На цій посаді вона відповідала за координацію економічної політики, взаємодію з урядом, а також за стратегічні напрямки розвитку. Її вважають однією з головних фігур, яка формувала економічний блок при президенті.

Юлія Свириденко
Юлія Свириденко / Фото: УНІАН

У листопаді 2021 року рішенням Верховної Ради вона перейшла на посаду першого віцепрем’єр-міністра та міністра економіки України.

Вона також координувала міжнародні перемовини про створення фонду відбудови, залучення фінансової допомоги від США та ЄС, активну співпрацю з ЄБРР і Світовим банком.

За час роботи в уряді вона стала одним із головних економічних переговірників держави — зокрема, вела перемовини зі США щодо створення Інвестиційного фонду для відбудови України. Також виступала за підтримку вітчизняного бізнесу, розширення держзамовлення на технічні спеціальності та розвиток індустріальних парків.

Китай, мільйони і переговори з США: що відомо про можливу прем'єрку Юлію Свириденко
Деталі меморандуму з США щодо надр / Інфографіка: Главред

Юлію Свириденко називають технократкою з чітким баченням економічних реформ.

Доходи

У своїй електронній декларації за 2024 рік Юлія Свириденко задекларувала сукупний дохід у розмірі 4 млн 441 тис. 343 грн, передає Інтерфакс.

Основну частину доходів становили: заробітна плата — 1 205 771 грн, гонорари та інші виплати за цивільно-правовими договорами від Київської школи економіки — 3 102 506 грн, дохід від оренди майна — 133 тис. грн і банківські відсотки — 66 грн. Також вона задекларувала 377,5 тис. грн на рахунках у банках та $4 тис. готівкою.

У власності Свириденко — квартира в Києві площею 33,5 кв. м, ще дві квартири в Чернігові (74,3 кв. м та 25% від квартири площею 87,5 кв. м), земельна ділянка площею 1 496 кв. м у Чернігівській області. Крім того, вона орендує квартиру (119,8 кв. м) і машиномісце (23 кв. м) у столиці.

Також у декларації зазначено, що вона користується автомобілем BMW X3 2016 року випуску на підставі довіреності.

Родина

Чоловік Юлії Свириденко — Сергій Ігорович Дерлеменко. Він очолює компанії "ДКС-Групп" і "ДІТЕЛ", що працюють у сферах будівництва, ремонту, телекомунікацій і обслуговування мереж зв’язку. У 2015 році Дерлеменко балотувався до Чернігівської міської ради від партії "Самопоміч", однак депутатом не став. Подружжя виховує доньку Софію.

Юлія Свириденко - останні новини за темою

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Кабміні України можуть відбутися значні кадрові перестановки. За даними РБК-Україна з посиланням на джерела, прем’єр-міністр Денис Шмигаль може залишити свою посаду. Його потенційною наступницею називають першу віцепрем’єрку Юлію Свириденко.

Під час зустрічі з міжнародними партнерами в Лондоні 23 квітня 2025 року Свириденко наголосила, що Україна не капітулює, але готова до діалогу.

Крім того, 18 квітня українська та американська делегації підписали меморандум про намір укласти двосторонню економічну угоду, що закріплює взаємну зацікавленість у поглибленні партнерства. Про це сама Юлія Свириденко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Свириденко новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Свириденко назвала головні завдання на посаді прем'єра: скоро оголосить кадри

Свириденко назвала головні завдання на посаді прем'єра: скоро оголосить кадри

18:05Політика
Повне перезавантаження: ЗМІ розкрили, коли Рада проголосує за склад нового уряду

Повне перезавантаження: ЗМІ розкрили, коли Рада проголосує за склад нового уряду

18:04Політика
Є лише три умови: названо реальні сценарії закінчення війни в Україні

Є лише три умови: названо реальні сценарії закінчення війни в Україні

17:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Пекельна спека відступить і повернуться дощі: названо дату похолодання до +18

Пекельна спека відступить і повернуться дощі: названо дату похолодання до +18

Карта Deep State онлайн за 14 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ спіткає нова біда до 1 січня 2026 року: з чим стикнуться окупанти – експерт розповів

РФ спіткає нова біда до 1 січня 2026 року: з чим стикнуться окупанти – експерт розповів

Україні треба готуватися до нового сценарію війни - The Guardian

Україні треба готуватися до нового сценарію війни - The Guardian

Винесли всі речі: відомих українських артистів пограбували під час гастрольного туру

Винесли всі речі: відомих українських артистів пограбували під час гастрольного туру

Останні новини

18:05

Свириденко назвала головні завдання на посаді прем'єра: скоро оголосить кадри

18:04

Повне перезавантаження: ЗМІ розкрили, коли Рада проголосує за склад нового уряду

17:43

Як не угробити авто: для чого в машині антифриз і коли його потрібно терміново мінятиВідео

17:30

Ціни в Україні злетіли втричі: Держстат назвав "рекордсменів" з подорожчання

17:28

В Україні рекордно подорожчали сигарети: що буде з цінами надалі

Кремль проїдає резерви, у Путіна закінчуються гроші на війну - МіловКремль проїдає резерви, у Путіна закінчуються гроші на війну - Мілов
17:20

Є лише три умови: названо реальні сценарії закінчення війни в Україні

16:55

Україна може отримати крилаті ракети JASSM для F-16: ЗМІ розкрили подробиці

16:54

Потрусило: в одній з областей України зафіксували несподіваний землетрус

16:30

Курс долара і євро рвонув вгору: скільки коштуватиме валюта вже 15 липня

Реклама
16:24

Китай, мільйони і переговори з США: що відомо про можливу прем'єрку Юлію Свириденко

16:22

Оренда квартир в Україні подорожчала: де найдорожче і найдешевше знімати однушку

16:12

Шмигаль може замінити Умєрова: нардеп розкрив деталі великих ротацій у Кабміні

16:04

Навіть сліду не залишиться: як знищити усі бур’яни лише за допомогою одного засобу

15:40

Надю Дорофєєву поклали в лікарню вдруге за літо - що відбувається зі співачкою

15:35

Як хитрі німці готують яйця: один спосіб вразить дивовижним результатомВідео

15:34

Чим швидко відмити золоті прикраси: простий, але дуже ефективний спосібВідео

15:29

Доля змінює маршрут: які ТОП-4 знаки відкриють нову сторінку життя вже влітку

15:22

Виклик для ППО: РФ може отримати від КНДР нові ракети

15:17

Його бачили та знають усі: в Україні росте справжній гриб-хижакВідео

15:11

Трамп опинився там, де був Байден у питанні зброї для України: у NYT назвали причину

Реклама
15:09

Ліквідація фсбшних кілерів - це сигнал, що СБУ діє за принципами Мосаду, - експерт

15:00

В Україні буде новий прем'єр-міністр - кому Зеленський запропонував посаду

14:53

Зеленський провів переговори з Келлогом у Києві - про що домовились

14:31

У РФ в один день померли два відомі кінорежисери: обставини смерті

14:29

Штрафи за чеки: українців чекають серйозні зміни вже з 1 серпня

14:29

Залишаються цілими та ароматними: бомбезний рецепт вишень у власному соку на зиму

14:14

Чому Чорне море називають "чорним": про справжнє значення знають лише одиниціВідео

13:45

Різниця колосальна: українець порівняв ціни на продукти в Україні та АвстраліїВідео

13:44

50 тис. грн за народження дитини в Україні: Кабмін озвучив важливе рішення

13:24

Де 3 відмінності між зображеннями дівчини на сцені: треба знайти відповідь за 45 секунд

13:13

Чому 15 липня не можна переїдати і пити алкоголь: яке церковне свято

13:08

Брітні Спірс удочерила дівчинку: зізнання 43-річної співачки

12:58

У Німеччині змінять правила виплат соцдопомоги: що чекає на українців

12:47

800 тис. гривень від держави: люди з інвалідністю отримають грошову допомогу

12:46

РФ спіткає нова біда до 1 січня 2026 року: з чим стикнуться окупанти – експерт розповівВідео

12:42

Хрумтять, як свіжі: незвичайний і простий рецепт пікантних огірків на зимуВідео

12:13

2 тис грн в гаманець: деякі пенсіонери України отримають додаткові виплати

12:07

Даша Квіткова возз'єдналася з колишнім чоловіком - що сталося

12:06

Окупанти вдарили дронами по навчальному закладу в Сумах: є поранені

12:02

Користуються одиниці: жінка розповіла про секретну кнопку пральної машини

Реклама
12:00

Дощі заливатимуть кілька областей: стала відома дата сильних опадів

12:00

Польща більше не союзник? Що стоїть за претензіями Дуди до УкраїниПогляд

11:50

Українців можуть почати штрафувати у певну годину: яка причина

11:18

Віталіна Ющенко вперше висловилася про колишню невістку-зрадницю - деталі

11:05

Встигнути до осені: ТОП-8 овочів, які не пізно сіяти в середині літа

11:04

Ні в якому разі не викидати: священник сказав, що робити зі старим хрестом з могилиВідео

10:59

Вартість базових продуктів вражає: ціни відчутно змінились за лічені дні

10:42

Чи використає Трамп санкційний кийок проти РФ: прогноз Золотарьова

10:37

Мобілізацію та воєнний стан хочуть продовжити: Зеленський подав важливий документ

10:26

Астрологи назвали 4 знаки зодіаку, які зароблять найбільше у 2025 році

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти