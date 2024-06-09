Франція готує коаліцію для відправки інструкторів в Україну: які країни проти - Welt

ЗМІ зазначають, що Макрон намагається просунути ідею введення іноземних інструкторів до України під егідою вже існуючої місії ЄС в Україні (EUMAM).

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Франція звернулась до 10-ти країн ЄС та до США для формування коаліції / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, wikipedia.org

Франція офіційно звернулась до 10-ти країн Європи та США для створення коаліції країн для відправки інструкторів для навчання українських військових безпосередньо на території України. Про це повідомляє видання Welt з посиланням на власні джерела.

За даними ЗМІ, начальник Генерального штабу Франції Тьєрі Бурар минулого тижня насліслав лист до США, Великої Британії, Польщі, Нідерландів, Латвії, Литви, Естонії, Данії, Швеції з зверненням до уряду цих країн взяти участь у міжнародній коаліції з навчання українських військових в Україні.

Welt стверджує, що до Німеччини не надійшов лист від Бурара. За даними джерел у Брюсселі, панівна німецька коаліція в останні тижні кілька разів у внутрішніх обговореннях наголошувала, що німецькі солдати не братимуть участі у такій навчальній місії.

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Також американці відмовилися від запрошення, але Вашингтон всеодно його отримав, зауважує видання. За словами неназваних дипломатів Євросоюзу, Макрон все ще намагається здійснити тренувальну місію під егідою вже існуючої місії ЄС в Україні (EUMAM), але для цього потрібно змінити її мандат.

Проте, зазначає Welt, це цілком можливо: місію все одно буде переглянуто влітку, і її доведеться продовжити у листопаді.

Однак європейські дипломати заявили, що в Брюсселі існує опір пропозиціям з Парижа: більшість країн-членів ЄС виступають проти навчання бійців безпосередньо в Україні.

Наприклад, уряди Німеччини, Італії та Іспанії стурбовані тим, що навчання військових в Україні може "підвищити ризик ескалації та глибше втягнути Захід у війну", зазначають ЗМІ.

"Угорщина ж на зустрічі міністрів оборони ЄС наприкінці травня наголосила, що в України нібито більше "немає реальних шансів виграти війну", передає Welt.

У дипломатичних колах ЄС також зазначали, що з військової точки зору є безперечні переваги в тренуванні українських військових безпосередньо в їхній країні: навчання було б краще адаптоване до потреб Сил оборони, і солдатам не довелося б покидати свою країну для навчання за кордоном.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Введеться західних військових до України - що відомо про ініціативу Макрона

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Франція прагне уникнути ескалації війни, але хоче допомогти Україні в обороні. Тому Париж планує створити коаліцію партнерів, готових направити своїх інструкторів до України, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Екскомандувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг зазначив, що французькі війська вже тривалий час перебувають в Україні, і офіційне оголошення про їх відправку вплине лише на кількість військових.

Росія пригрозила, що французькі інструктори стануть "законною ціллю", якщо їх відправлять до України. Франція заявила, що не залишить без відповіді такі погрози з боку Кремля.

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