14 липня померли Олександр Мітта та Юрій Мороз.

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14 липня померли Олександр Мітта і Юрій Мороз / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, росЗМІ

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Від чого помер Олександр Мітта

Від чого помер Юрій Мороз

У понеділок, 14 липня, в Росії померли одразу два відомих кінорежисери: Олександр Мітта та Юрій Мороз.

Зокрема, Олександр Мітта, який зняв популярний за радянських часів фільм "Екіпаж", пішов із життя у віці 92 років. Про це пишуть росЗМІ.

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Інформацію про смерть постановника підтвердив його син Євген.

"Мій дорогий тато пішов із життя сьогодні. Любимо, сумуємо", - повідомив він.

Режисер помер від раку нирок. Повідомлялося, що останнім часом Мітта перебував на паліативному лікуванні.

1 липня Мітта був госпіталізований у стані сопору. Днем раніше він втратив свідомість у себе вдома. До нього викликали швидку допомогу, і лікарям на деякий час вдалося стабілізувати його стан і продіагностувати в нього загострення пневмонії.

Олександр Мітта був відомий як автор картин "Друг мій, Колька", "Дзвонять, відчиніть двері", "Гори, гори, моя зірко", "Екіпаж", "Кордон. Тайговий роман" та інших.

Крім того, того ж дня, 14 липня, помер режисер, продюсер і сценарист Юрій Мороз.

Кінематографісту було 68 років. Причиною смерті теж стало онкологічне захворювання.

Артист довгий час страждав від раку підшлункової залози. Діагноз поставили 2023 року, а незадовго до смерті Морозу присвоїли паліативний статус.

Юрій Мороз закінчив режисерський факультет ВДІК, у 70-х роках служив у театрі Ленком. Також він очолював Асоціацію молодих кінематографістів. Він відомий як продюсер серіалів "Каменська" і "Утриманки", а також як автор екранізації "Брати Карамазови" і багатьох інших картин. Він також був хрещеним батьком сина затятого путініста Дмитра Харатьяна, який зараз підтримує російську агресію.

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