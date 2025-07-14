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- Від чого помер Олександр Мітта
- Від чого помер Юрій Мороз
У понеділок, 14 липня, в Росії померли одразу два відомих кінорежисери: Олександр Мітта та Юрій Мороз.
Зокрема, Олександр Мітта, який зняв популярний за радянських часів фільм "Екіпаж", пішов із життя у віці 92 років. Про це пишуть росЗМІ.
Інформацію про смерть постановника підтвердив його син Євген.
"Мій дорогий тато пішов із життя сьогодні. Любимо, сумуємо", - повідомив він.
Режисер помер від раку нирок. Повідомлялося, що останнім часом Мітта перебував на паліативному лікуванні.
1 липня Мітта був госпіталізований у стані сопору. Днем раніше він втратив свідомість у себе вдома. До нього викликали швидку допомогу, і лікарям на деякий час вдалося стабілізувати його стан і продіагностувати в нього загострення пневмонії.
Олександр Мітта був відомий як автор картин "Друг мій, Колька", "Дзвонять, відчиніть двері", "Гори, гори, моя зірко", "Екіпаж", "Кордон. Тайговий роман" та інших.
Крім того, того ж дня, 14 липня, помер режисер, продюсер і сценарист Юрій Мороз.
Кінематографісту було 68 років. Причиною смерті теж стало онкологічне захворювання.
Артист довгий час страждав від раку підшлункової залози. Діагноз поставили 2023 року, а незадовго до смерті Морозу присвоїли паліативний статус.
Юрій Мороз закінчив режисерський факультет ВДІК, у 70-х роках служив у театрі Ленком. Також він очолював Асоціацію молодих кінематографістів. Він відомий як продюсер серіалів "Каменська" і "Утриманки", а також як автор екранізації "Брати Карамазови" і багатьох інших картин. Він також був хрещеним батьком сина затятого путініста Дмитра Харатьяна, який зараз підтримує російську агресію.
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