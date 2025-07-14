Свириденко назвала головні завдання на посаді прем'єра: коли оголосять склад Кабміну

Особливу увагу, за її словами, буде зосереджено на забезпеченні Сил оборони та безпеки, а також на посиленні стійкості держави.

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Свириденко назвала головні завдання на посаді прем'єра / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Зеленський окреслив три ключові завдання для оновленого Кабміну

Пропозиції щодо кандидатур на посади в уряді будуть оголошені найближчим часом

Юлія Свириденко подякувала українському президенту Володимиру Зеленському за довіру та наголосила на готовності служити країні в один із найважливіших моментів її історії. Про це Свириденко написала в соцмережі Facebook.

За її словами, Зеленський окреслив три ключові завдання для оновленого Кабінету Міністрів:

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зміцнення економічного потенціалу;

розширення програм підтримки громадян;

масштабування виробництва власної зброї.

"Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій", - вважає Свириденко.

Особливу увагу, за її словами, буде зосереджено на забезпеченні Сил оборони та безпеки, а також на посиленні стійкості держави.

"Державний апарат не має права марнувати ресурси і потенціал нашої країни", - заявила вона, підкресливши, що Україна заслуговує на місце серед найсильніших економік Європи.

Свириденко додала, що українці мають отримати більш чіткі інструменти соціальної підтримки, а кожен військовий і ветеран - конкретну і відчутну повагу від держави.

Вона також зазначила, що рішення про призначення прем'єр-міністра ухвалює Верховна Рада, і уряд готується до взаємодії з парламентом та подання відповідних кроків. Пропозиції щодо кандидатур на посади в уряді, за її словами, будуть оголошені найближчим часом.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Кадрові зміни в Кабінеті міністрів - що відомо

Нагадаємо, 8 липня президент України попередив про звільнення посла України в США Оксани Маркарової. Їй запропонували іншу посаду.

Як повідомляв Главред, 14 липня Володимир Зеленський запропонував першому віцепрем'єру Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів і провести оновлення його роботи. Глава держави зазначив, що починається трансформація системи виконавчої влади.

Раніше повідомлялося, що в Кабміні очікуються масштабні кадрові зміни.

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