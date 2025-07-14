Є лише три умови: названо реальні сценарії закінчення війни в Україні

Завершення війни можливе за умов виснаження однієї зі сторін, досягнення стратегічної мети або взаємного виснаження, вказує Тука.

https://glavred.net/war/est-tolko-tri-usloviya-nazvany-realnye-scenarii-okonchaniya-voyny-v-ukraine-10681277.html Посилання скопійоване

Названо реальні сценарії закінчення війни в Україні / Колаж Главред, фото: 22 ОМБр

Про що сказав Тука:

Є 3 умови для припинення війни РФ проти України

Наразі Росія може просуватись на фронті, але можливості ворога суттєво обмежені

Завершення або призупинення війни між Росією та Україною можливе лише за трьох умов. Про це в коментарі Главреду розповів колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Перший, за словами Туки, коли одна зі сторін настільки виснажена, що більше не може вести активні бойові дії, незалежно від того, обороняється вона чи наступає.

відео дня

"Так, наприклад, під час Другої світової війни Німеччина підписала капітуляцію тоді, коли її війська ще перебували на території Франції, тому що вона зрозуміла, що виснажена і не в змозі далі воювати", - зазначив він.

На думку Георгія Туки, другою можливою умовою завершення війни є ситуація, коли одна зі сторін досягає своєї стратегічної мети. Для України це звільнення окупованих територій, а для Росії – їх захоплення. Водночас, наразі немає ознак того, що будь-яка зі сторін наблизилася до реалізації своїх завдань.

Третій сценарій — це взаємне виснаження, коли ні одна, ні інша сторона не досягає своїх цілей і поступово втрачає здатність ефективно вести бойові дії. Саме такий стан, на думку Туки, ми спостерігаємо зараз.

"Окупантам поступово, по 150-200 метрів вдається просуватися, це факт. Але вони за це платять дуже високу ціну. Далеко не найкращий стан економіки Російської Федерації, далеко не все так добре з озброєнням російської армії і так далі, тобто Росія теж виснажується. Про Україну годі й говорити, оскільки ми все це прекрасно відчуваємо. Тому зараз йде змагання, хто виснажиться раніше", - резюмував він.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували штурмові дії на Придніпровському напрямку в Херсонській області, намагаючись просунутися в районі дніпровських островів і встановити контроль над новими плацдармами. Про це повідомив представник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Крім того, окупанти почали застосовувати на фронті новий тип ударних безпілотників — мініатюрні дрони-камікадзе, які вже охрестили "міні-Шахедами". Про це розповів спеціаліст з військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

Водночас на Дніпропетровському напрямку бойові дії наблизилися до адміністративного кордону області, однак російські війська не мають контролю над жодною ділянкою регіону. Про це заявив речник угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред